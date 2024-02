V zdravstvo letos za 207 milijonov naložb

V nadaljevanju preberite:

Za naložbe v zdravstvu letošnji proračun načrtuje 207 milijonov evrov, od tega 193 milijonov evrov za investicije v regijske bolnišnice, oba UKC, NIJZ in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), nekoliko več kot 14 milijonov pa za sofinanciranje naložb v primarno zdravstvo.Največji projekti so revitalizacija UKC Ljubljana, gradnja infekcijskih klinik v Ljubljani in Mariboru, širitev onkologije v Mariboru, dokončanje bolnišnice Celje, dokončanje diagnostično-terapevtskega centra v Ljubljani, gradnja bolnišnice na Gorenjskem. Zakaj se povsod toliiko zapleta in zamuja?