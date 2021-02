Se je goriški regiji zaradi vestnega testiranja zgodila krivica?

S PCR-testi je bilo testiranih 9935 prebivalcev goriške regije, kar predstavlja približno 8,4 odstotka prebivalcev. V istem obdobju je bilo na ravni države po podatkih sledilnika za covid-19 opravljenih 126.462 PCR-testiranj, kar predstavlja šest odstotkov prebivalstva, so sporočili iz novogoriške občine.



V tem obdobju je bilo s PCR-testi pozitivnih 2442 prebivalcev goriške regije oziroma skupno 32.987 prebivalcev Slovenije. Delež pozitivnih testov prebivalcev goriške regije (24,6 odstotka) je malo manjši od slovenskega povprečja (26 odstotkov v istem obdobju). »Absolutne številke nam kažejo, da je bilo v januarju 1,6 odstotka pozitivnih v Sloveniji, v goriški regiji pa 2,5 odstotka, kar očitno lahko pripisujemo večjemu številu testiranj,« so prepričani na občini.



Ker je podlaga za ukrepe absolutna številka pozitivnih testov na 100.000 prebivalcev, se sprašujejo, ali so v goriški regiji zaradi večjega obsega testiranj (40 odstotkov) tudi dejansko prišli do večjega števila ugotovljenih pozitivnih testov. Če podatki držijo, se je pri določanju ukrepov na državni ravni goriški regiji zaradi vestnega izvajanja testiranj nedvomno zgodila krivica, ocenjuje župan Klemen Miklavič in dodaja: »Odslej pričakujemo, da bo država vzela v zakup tudi ta dejavnik in ukrepe ustrezno prilagodila.«



Predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel je goriški poziv komentiral na vladni novinarski konferenci. Dejal je, da je to lahko samo pohvalno. »S tem so izločili kužne. Zamislite si, kaj bi se jim zgodilo, če ne bi izločili vseh teh pozitivnih, ki so jih očitno imeli. Veste kaj bi se zgodilo? Imeli bi strmo krivuljo smrti! Potem pa bi se držali za glavo, kaj se dogaja v Novi Gorici.« Po njegovih besedah so PCR testi vsekakor najboljša možnost za verodostojnost ugotavljanja števila okuženih, a jih žal nimamo dovolj, zato si pačmoramo pomagati tudi s hitrimi testi.



