Še naprej dvomljiva transparentnost vladnih odločitev

»Seveda je res, da je dopisna seja vlade povezana z vprašanjem hitrosti, a presenečen sem, da vlada ni poskušala iti vsaj naproti predlogu KPK in v iskanje boljšega sistema. To je slab zgled tudi za druge,« razmišlja nekdanji predsednik vlade in profesor na ljubljanski pravni fakulteti Miro Cerar, ki kot možnost izpostavlja izkazovanje, kdaj je takšno odločanje res nujno.