Še ta teden naj bi STA dobil denar

Ljubljana – »V Sloveniji velja načelo vladavine prava in seveda se tega vseskozi držimo tudi na Ukomu,« na uradu vlade za komuniciranje (UKOM) odgovarjajo na vprašanja o obveznostih, ki jih ustanovitelju Slovenske tiskovne agencije (STA), torej državi, nalaga sedmi protikoronski zakon. V skladu z določilom, ki so ga spisali v SMC, bi ta do četrtka morala STA poplačati neizplačane obveznosti.



Iz katere postavke naj bi država poplačala opravljanje javne službe za zadnje tri mesece – nadomestilo za zadnji mesec še ni dospelo v plačilo – v višini okoli pol milijona evrov, še ni jasno. Ukom je namreč sredstva iz svoje nakazal v proračunsko rezervo. Pravne službe proučujejo tudi nadaljnje korake za zagotovitev primernega financiranja, ki ga določa zakon o STA, za letos. Za potrebe »zagotovitve ustreznega financiranja« je šef Ukoma Uroš Urbanija namreč zahteval dokumentacijo, ki bi jo po mnenju šefa STA Bojana Veselinoviča lahko le vlada. Ali jo bo pred pripravo nove letne pogodbe ta tudi zahtevala in tako presekala spor, Urbanija včeraj ni odgovoril. Na predlog SMC in s pomočjo opozicije so poslanci sicer predvideli zagotovitev sredstev za STA iz proračuna v skladu s sprejetim poslovnim načrtom ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenil pogodbo.



Nadzorni svet pa je tako kot vsako leto STA odobril možnost črpanja revolving posojila v višini 250.000 evrov.