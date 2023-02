Sončno povabilo na romanje v Planico

Smo tik pred začetkom FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, največjega športnega dogodka v zgodovini Slovenije, dogodka, na katerega se Organizacijski komite Planica pripravlja štiri leta, obiskovalce doline pod Poncami pa nanj z odštevanjem že lep čas opominja ura. Jutri zvečer bo odštela svoje in prvi tovrstni spektakel se bo začel, a novinarji še do konca minulega tedna nismo mogli dobiti podatka o tem, koliko vstopnic so prodali.

Številke so poslovna skrivnost, hkrati pa nočejo ničesar sklepati vnaprej. Navsezadnje se lahko marsikaj še spremeni, če bodo rezultati dobri, je dejal predstavnik za odnose z javnostjo OK Planica Tomi Trbovc in poudaril: »Nakup vstopnice je evro za slovenski šport.« Hkrati je ljudi pozval, da pridejo podpret slovenske športnike, tudi tiste, ki morda ne dosegajo tako vrhunskih rezultatov, da bi jih popeljali na stopničke na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori.