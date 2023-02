Zaradi Urše so ji iz oči takoj privrele solze

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Nika Križnar, ki je po Willingenu izpustila tudi tekme v Hinzenbachu in Rasnovu, da se je doma v miru pripravljala za skorajšnje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, povedala o svoji formi, prednostih, dosedanjih nastopih v sezoni, poškodbi prijateljice Urše Bogataj, njenem zdravstvenem stanju, odsotnosti Špele Rogelj in Jerneje Brecl, planiških skakalnicah, domačih navijačih, pričakovanjih in željah za veliki vrhunec zime v dolini pod Poncami ...