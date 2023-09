Šefic krepi svoj položaj v kabinetu predsednika vlade

V nadaljevanju preberite:

Državni sekretar za obrambne zadeve ter zadeve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Anton Grizold se bo 1. oktobra upokojil in zapušča kabinet predsednika vlade Roberta Goloba. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič, ki je bil ponovno imenovan za veleposlanika Slovenije pri zvezi Nato, pa začasno, vsaj do konca leta ostaja na položaju.

Obramboslovec in nekdanji profesor na fakulteti za družbene vede je svoje delo v kabinetu predsednika vlade že zaključil. V kabinetu se je ukvarjal predvsem s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kljub temu pa se je predsednik vlade Robert Golob odločil, da iz pokoja aktivira varnostnega strokovnjaka Boštjana Šefica, ki je postal državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah leta 2023.

Po neuradnih informacijah bo Šefic prevzel tudi naloge, ki jih je kot državni sekretar opravljal Grizold, v kabinetu predsednika vlade zato ne načrtujejo, da bi na njegovo mesto imenovali novega državnega sekretarja. Načrt je, da Šeficu razširijo delokrog, sekretarsko mesto, ki ga je zasedal Grizold, pa naj bi bilo s tem ukinjeno.