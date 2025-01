Sergio Mattarella je v Sloveniji bolj zaželen kot Giorgia Meloni

Po tem, ko je predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni v odgovoru na vabilo predsednika vlade Roberta Goloba na uradno odprtje EPK GO 2025 sporočila, da je zaradi sočasnih obveznosti ne bo v Novo Gorico, je po neuradnih informacijah udeležbo potrdil italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Po oceni Politica najvplivnejša evropska političarka je udeležbo na slavnostnem odprtju EPK, ki bo potekalo na dan slovenskega kulturnega praznika, opravičila, pri tem pa po navedbah kabineta predsednika vlade poudarila pomen dogodka, ki po njenem mnenju predstavlja model sodelovanja ob meji in ga lahko štejemo za pozitiven zgled za celotno regijo.

Premier Golob je Giorgio Meloni povabil na odprtje EPK že na obisku v Rimu novembra leta 2023, pozneje pa še uradno prek zunanjega ministrstva. Sogovornike iz diplomatskih vrst čudi, da italijanska premierka ni našla časa za udeležbo na simboličnem meddržavnem in evropskem projektu, češ da če obstaja volja za obisk, je urnike mogoče prilagoditi.

Medtem ko je kabinet predsednika vlade vabil italijansko premierko, je urad predsednice republike Nataše Pirc Musar na odprtje EPK vabil italijanskega predsednika države Sergia Mattarello.

Nikoli oba na istem dogodku

Poznavalci vabljenja tujih državnikov znajo povedati, da Italija v nobenem primeru v tujino na isti dogodek ne pošilja predsednika države in predsednika vlade hkrati. To dejstvo naj bi svetovalci obeh najvišjih slovenskih političnih funkcionarjev poznali, kar pomeni, da bi se morali uskladiti, koga od obeh najvišjih političnih predstavnikov Italije bo Slovenija povabila na odprtje EPK. Tega usklajevanja po naših informacijah ni bilo, kar ni presenetljivo glede na že dolgo trajajoče rivalstvo med kabinetom in uradom na področju zunanje politike.

A takoj po tem, ko se je Giorgia Meloni »zahvalila« za povabilo na odprtje EPK, je iz Italije prišla neuradna potrditev, da 8. februarja v Novo Gorico prihaja Mattarella – na prvega od dveh načrtovanih obiskov Slovenije letos.

Iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba je mogoče slišati oceno, da ne obžalujejo, da na odprtje EPK ne bo Giorgie Meloni. Še več, za projekt EPK naj bi bilo bolje, da pride Mattarella, ki da v slovenski in italijanski javnosti uživa več ugleda, postfašistična političarka Giorgia Meloni pa da je tista, ki deli in razburja javno mnenje. Še preden je postala predsednica italijanske vlade, jo je leta 2021 – takrat v Evropi znano kot častilko lika in dela Benita Mussolinija – na Blejski strateški forum pripeljal takratni premier Janez Janša.