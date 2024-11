Razočaranje, da Mussolini ostaja častni občan Gorice

»Odločitev goriških občinskih svetnikov, da fašistični diktator Benito Mussolini ostaja častni meščan Gorice, se mi zdi nesprejemljiva. Obžalujem, da politika ni znala pokazati hrbtenice in z odvzemom naziva pokazati, da v demokratični Evropi čaščenje različnih -izmov ne pride v poštev. Drži, da je Benito Mussolini del italijanske zgodovine, žal temne. Ohranjanje njegovega častnega naziva pa pomeni popolnoma nekaj drugega kot ohranjanje zgodovine, in sicer, da v politiki sosednjega mesta še vedno vlada večinsko priznanje njegovih dejanj,« se je danes odzval novogoriški župan Samo Turel.

Občinski svet italijanske Gorice je namreč na pobudo opozicijske svetnice Eleonore Sartori (lista Noi-Mi-Noaltris-GO) glasoval o tem, da odvzame naslov častnega občana italijanskemu fašističnemu diktatorju Benittu Mussoliniju. Svetnica je skupaj s pripadniki leve sredine menila, da je zdaj, ko se Gorica skupaj s sestrsko Novo Gorico pripravlja na predsedovanje Evropski prestolnici kulture (EPK) 2025, primeren čas za to. Podobno pobudo je goriški občinski svet že zavrnil pred desetimi leti.

Goriški občinski svetniki so tokrat podprli goriškega župana Rodolfa Ziberno, ki ima kot predstavnik desnice večino v občinskem svetu, in ki odvzemu častnega naziva Mussoliniju ni naklonjen. Kot je pojasnil, gre za poskus manipulacije leve sredine, ki si skuša na ta način pridobiti politične točke in nagajati uspešnemu skupnemu projektu Gorice in Nove Gorice. Dejal je, da sam obsoja tako fašizem kot Mussolinija, vendar se mu zdi brisanje zgodovine neprimerna pot. Po njegovih besedah mora zgodovina, predvsem pa njena najtemnejša plat, služiti kot opomin prihodnjim generacijam, da se nikoli ne ponovi.

V prihodnosti brez obujanja ideoloških tem

»K sreči pa EPK presega odločitve posameznih političnih predstavnikov. EPK je poklon žrtvovanju tistih, ki so se v preteklosti na obeh straneh meje borili proti različnim -izmom ter nasilju. V sebi nosi sporočilo, da ne gradimo prihodnosti na obujanju ideoloških tem, ampak na prijateljstvu in dobrih sosedskih odnosih,« je v svojem današnjem sporočilu med drugim poudaril Samo Turel. Pozval je, da se prebivalci ne prepustijo težnjam posameznih politik po delitvi in razdvajanju, temveč s projekti, kot je EPK, dokažejo, da si želijo drugačnih vrednot, miru in razumevanja.

Na odločitev goriškega občinskega sveta se je odzval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec. »Z velikim razočaranjem in zaskrbljenostjo sem v Bruslju, skupaj s poslanskimi kolegi iz vrst S&D, pospremil informacijo, da so predstavniki občine Gorica v Italiji na zasedanju občinskega sveta ta teden vnovič zavrnili pobudo za odvzem naziva častnega meščana Benitu Mussoliniju, ki ga je prejel leta 1924,« je navedel v sporočilu za javnost.