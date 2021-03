Serija ukrepov, ki zbujajo tudi pomisleke

V nadaljevanju preberite:

Vlada je v državni zbor poslala obsežen zakon o debirokratizaciji, ta na eni strani spreminja dvajset zakonov z rešitvami, ki po njihovo ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje, na drugi pa ukinja veljavnost zakonov in na njih temelječih podzakonskih predpisov, ki se ne uporabljajo več. Takšnih naj bi bilo kar 207.



Točka preloma pri sprejemanju zakona o debirokratizaciji pa bi utegnila postati socialna kapica, ki pravzaprav ni debirokratizacijski predlog, a je eden od pomembnejših. S posegom v zakon o prispevkih za socialno varnost bi se nad mejo 6000 evrov bruto prispevki nehali obračunavati. »V poslanski skupini Desusa nasprotujemo uvedbi socialne kapice, ki jo prinaša predlog zakona o debirokratizaciji,« so nam sporočili iz stranke upokojencev, ki jih očitno ne prepričajo vladne napovedi, da bo izpad javnofinančnih prihodkov v začetni fazi znašal le med 40 in 50 milijoni evrov na leto, pozneje pa bi bil manjši, saj bi k zaposlitvi v Sloveniji pritegnili nove fizične osebe. »Prepričani smo, da s tem ukrepom v Sloveniji lahko zadržimo najboljše in najproduktivnejše kadre, ki bodo tudi pripomogli k dvigu celotne dodane vrednosti slovenskega gospodarstva,« je komentiral prvak NSi Matej Tonin.

Od ukinitve žigov do vročanja na e-pošto

Ob uradnem listu še uradni register

Izenačitve porok ne bo



Med »poenostavitve« se v predlog zakona o debirokratizaciji ni prebila ideja NSi, o kateri so najprej poročali v Mladini, da bi bila tudi zakonska zveza, sklenjena pred verskim uslužbencem, enako veljavna, kot če bi bila sklenjena pred matičarjem in pooblaščencem upravne enote oziroma županom. V skladu z zdajšnjo zakonodajo morata posameznika poleg poroke v okviru verske skupnosti, če se zanjo seveda odločita, opraviti tudi poroko pred predstavniki države. Ker pa naj bi šlo za podvajanje, bi po vzoru Hrvaške, ki ima o tem sklenjen sporazum s Svetim sedežem, sklepanje zakonske zveze poenostavili in izenačili. Težava s to idejo se sicer pojavi že v eksplicitnem zapisu 53. člena ustave, da se zakonska zveza sklepa pred pristojnim državnim organom. Tudi ob morebitnih spremembah ustave, za kar je potrebna dvotretjinska večina v parlamentu, in sporazumom s Svetim sedežem pa bi se ob tem odprlo vprašanje ločenosti države in verskih skupnosti, pa tudi njihovega urejanja ločitev.