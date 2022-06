SHD zamenjal nadzornike Pošte Slovenije

Slovenski državni holding (SDH) je na sredini skupščini Pošte Slovenije zamenjal tri od petih predstavnikov kapitala, ki sedijo v nadzornem svetu. Odpoklic je pojasnil z izgubo zaupanja lastnika, potem ko je bila opravljena revizija imenovanja Tomaža Kokota za generalnega direktorja družbe.

Z današnjim dnem tako z mesta članov nadzornega sveta odhajajo Ervin Renko, Igor Škrinjar in Niko Samec, je razvidno iz objave sklepov skupščine na spletni strani SDH. Ob tem je holding pojasnil, da je do odpoklica prišlo zaradi izgube zaupanja lastnika, »ki izhaja iz ugotovitev neodvisnega pravnega pregleda postopka imenovanja generalnega direktorja družbe, da nadzorni svet ni ravnal z zahtevano stopnjo skrbnosti«.

Neodvisen pravni pregled postopkov Kokotovega imenovanja za generalnega direktorja Pošte Slovenije je SDH naročil pri odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, njegov nadzorni svet pa se je s končnim poročilom seznanil v torek in glede na izsledke izrazili pričakovanje, da bo uprava SDH sprejela ustrezne ukrepe. Več podrobnosti niso navedli.

Holding je ob tem že imenoval nove člane, ki jim bo štiriletni mandat začel teči 1. julija. Za nove predstavnike kapitala je imenoval Domna Trobca, Barbaro Nose in Barbaro Cerovšek Zupančič.

V nadzornem svetu zaenkrat ostajata Sebastijan Roudi in Urška Kežmah, a naj bi Roudija po navedbah spletnega portala Necenzurirano že v kratkem zamenjal Marko Cegnar, nekdanji predsednik uprave Intereurope, ki je v lasti Pošte. Kežmahova naj bi medtem kot edina od prejšnje sestave predstavnikov kapitala obdržala svoje mesto.

V nadzornem svetu pošte sicer sedi osem članov, pet predstavnikov kapitala in trije predstavniki delavcev.

Poleg tega se je državni holding na sredini skupščini seznanil z letnim poročilom Pošte Slovenije in Skupine Pošta Slovenije za leto 2021, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom o delu nadzornega sveta pošte v lanskem letu ter prejemki poslovodstva in članov nadzornega sveta v letu 2021.

SDH je tudi potrdil, da se od bilančnega dobička družbe, ki je konec lanskega leta znašal 26,46 milijona evrov, pet milijonov evrov nameni za izplačilo dividend državi kot edini lastnici družbe, preostanek pa ostane nerazporejen.

Družbenik pa je članom poslovodstva in nadzornega sveta za lansko poslovno leto podelil tudi razrešnico.

Skupina Pošta Slovenije je lani po še nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila 17,6 milijona evrov čistega dobička. Kot so marca ob objavi poudarili v družbi, so načrte presegli za 156 odstotkov. Osem odstotkov nad načrti so bili tudi prihodki v višini 461 milijonov evrov.