Ne nasedajte oglasom na omrežjih, mnogi so investicijske prevare

Si-Cert, nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost, opozarja na porast števila spletnih oglasov, ki vodijo v različne oblike prevar z namenom finančnega oškodovanja uporabnikov. Kot so navedli, se ti oglasi pojavljajo večinoma kot sponzorirane objave na družbenih omrežjih, kot je facebook, ter na različnih novičarskih portalih prek oglaševalskih mrež.

Povprečni znesek oškodovanja 27.000 evrov

Klik na goljufivi oglas uporabnike najverjetneje preusmeri v investicijsko prevaro, ki je lani Slovence oškodovala za več kot 19 milijonov evrov, so opozorili na Si-Certu. 27.000 evrov znaša povprečni znesek oškodovanja. Oglasi za goljufive investicijske sheme se najpogosteje pojavljajo na facebooku, v njih pa navadno zlorabijo podobe različnih znanih osebnosti in blagovnih znamk za prepričevanje in ustvarjanje legitimnosti.

FOTO: Si-Cert

Dvojna past

Žrtve investicijskih prevar pogosto iščejo pomoč pri povračilu izgubljenega denarja. Pri tem pa, kot opozarja Si-Cert, lahko naletijo na novo prevaro s povračilom sredstev (ang. Recovery Scam). Prevaranti se namreč predstavljajo kot strokovnjaki za povračilo sredstev in tudi oglašujejo svoje storitve na platformah Mete. Za prepričljivejšo krinko kopirajo podobo in imena slovenskih institucij, na primer slovenske policije, Fursa, različnih ministrstev in promovirajo objave na facebooku o pregonu kriminalcev ter obljubljajo pomoč oškodovanim.

Razširjeni so tudi oglasi za lažne spletne trgovine, ki uporabljajo imena, kot so: Slovenija, Slovenia ali Ljubljana, da bi s tem ustvarili vtis legitimnosti. V zadnjem času napadalci uporabljajo tudi orodja umetne inteligence za ustvarjanje prepričljivih oglasov v slovenščini.

Problematično je predvsem, kako malo vzvodov je na voljo, da bi se omejila zloraba oglaševalskih orodij in bi se zaščitilo uporabnike.

FOTO: Si-Cert

Platforme bi morale učinkoviteje ukrepati

Ko uporabniki naletijo na tovrstne goljufive oglase na omrežju Meta, jih lahko prijavimo, in sicer s funkcijo Report ad. »Vendar številne povratne informacije, ki jih dobimo od uporabnikov, kažejo, da se platforma ne odziva ustrezno. Poljski odzivni center za kibernetsko varnost CERT Polska je izvedel raziskavo, kjer so prijavili 112 spornih goljufivih oglasov, od katerih jih je Meta odstranila zgolj deset.

54 odstotkov prevar na platformah Mete

Podjetje Revolut je v zadnjem poročilu o varnosti potrošnikov in finančnem kriminalu, ki je zaobjelo leti 2023 in 2024 in tudi uporabnike iz Slovenije, izpostavilo, da platforme podjetja Meta ostajajo največji vir prevar, prijavljenih Revolutu. Fintech, podjetje z več kot 50 milijoni uporabnikov, v poročilu poudarja, da se napadalci vse pogosteje obračajo na šifrirane platforme za izmenjavo sporočil (kot sta whatsapp in telegram), da bi izkoristili žrtve. Delež prevar, ki izvirajo iz teh platform, se je v drugi polovici leta 2024 močno povečal. Platforme podjetja Meta (facebook, instagram in whatsapp) še vedno skupno predstavljajo 54 odstotkov vseh prevar, prijavljenih Revolutu, je razvidno iz Si-Certove objave na njihovi spletni strani.

Uporabnikom svetujejo, da vedno preverijo facebook stran, ki stoji za facebook oglasom, kadar ta izstopa po svojih obljubah. Kot najboljša vaba se izkažejo zelo nizke cene uveljavljenih blagovnih znamk, izjemni donosi pri investicijskih vlaganjih, delo od doma z visokimi zaslužki, razprodaje za le nekaj evrov in podobno.