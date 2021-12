Signal o enotnosti SDS pred interpelacijo

»V naši poslanski skupini ima Andrej Vizjak vso podporo,« je dan pred glasovanjem o interpelaciji okoljskega ministra ter vplivne strankarske figure sporočil vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, a nato posredno potrdil, da so bile poleg koalicije tudi znotraj njihove stranke debate o tem, kaj z Vizjakom. Resnih pozivov, naj odstopi po njegovo sicer naj ne bi bilo oziroma jih sam ni slišal.

»Zdaj ko smo se podrobneje seznanili z odgovori in vsem zapisanim se nam je zdelo primerno, da damo signal, da podpiramo ministra, saj se je veliko špekuliralo, da so tudi znotraj poslanske skupine različna stališča,« je še odgovoril Krivec in navedel, da so pri tem enotni. Na vprašanje, ali so Vizjaku, zagotovili dovolj podpore, da bo preživel interpelacijo, pa je navedel, da je to vprašanje za stranke Koalicije ustavnega loka. Te morajo namreč za razrešitev zagotoviti vsaj 46 poslanskih glasov. A se zdijo tudi njim zelo težko dosegljivi, čeprav bi poleg svojih poslancev potrebovali le še tri dodatne poslanske glasove.

Tudi poslanci NSi in Desus, v katerih so naznanili, da Vizjaku »umikata podporo« kot kaže glasov za njegovo razrešitev vsaj v večini ne bodo prispevali. Janša jim je nenazadnje NSi že večkrat javno zažugal, da zrušenje Vizjaka pomeni samoizločitev iz koalicije. Uradno poslanska skupina NSi odločitve sicer še ni sprejela, prav tako tudi ne poslanska skupina Desusa – z izjemo Roberta Polnerja, ki je napovedal, da interpelacije ne bo podprl.

»Tonin je minister v vladi, ampak v parlamentu odločajo poslanci in ne minister Tonin. Ne vidim težave, da poskuša predstaviti svoje videnje situacije, ni pa to zavezujoče za nikogar, tudi za nas ne,« pa je vodja poslancev SDS odzval na besede prvaka NSi Mateja Tonina, ki je večkrat jasno izrazil željo, da bi Vizjak odstopil že pred glasovanjem o interpelaciji. Glede očitkov navedenih v interpelaciji v SDS sicer menijo, da so brezpredmetni. Dobro delo Vizjaka v sedanjem mandatu po njihovih besedah ni pod vprašajem. Besede Vizjaka, da bodo »sodniku jajca strli«, ki jih je izrekel v pogovoru s poslovnežem Bojanom Petanom pa je označil za neprimerne izraze, a da so bili izrečeni v neformalnem pogovoru.

V opoziciji, ki Vizjaku očita tudi, da ne ščiti okolja, ampak deluje proti njemu, ter da deluje nezakonito in netransparentno v škodo države, so sicer prepričani, da bi moralo biti v vsaki normalni državi Vizjak odstopiti oziroma bi predsednik vlade moral zahtevati odstop. A glede na zadnje signale iz koalicije tudi sami menijo, da je verjetnost, da bi Vizjak odšel, majhna. Sploh glede na to, da imajo tudi koalicijske stranke pri svojih potezah in položaju že močno v mislih parlamentarne volitve.