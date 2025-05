Simona Felser zapušča Agencijo za varnost prometa

Svet Agencije za varnost prometa se je danes seznanil z odstopom direktorice mag. Simone Felser, s čimer ji je prenehala funkcija direktorice Agencije za varnost prometa, so sporočili. Ob zaključku mandata je Felserjeva podala tudi pisno izjavo za javnost.

»Ob koncu mandata na čelu Agencije za varnost prometa želim izpostaviti, da je Slovenija v zadnjih letih dosegla zgodovinsko najnižje številke na področju ključnih kazalnikov prometne varnosti. Gre za rezultat skupnega in usklajenega dela številnih institucij, strokovnjakov ter posameznikov, za kar se iskreno zahvaljujem vsakemu od njih,« je zapisala.

A kljub napredku ostaja po njenem veliko izzivov. »Ohranitev doseženih rezultatov ne bo samoumevna – zahtevala bo okrepljeno strokovno delo, sistematično nadgrajevanje obstoječih pristopov, strateško naravnane spremembe in predvsem jasnejše umeščanje prometne varnosti kot stalne družbene prioritete,« meni Felserjeva in dodaja, da prometna varnost »ni zaključena zgodba, temveč dinamičen proces, ki mora ostati v središču javne pozornosti – tudi takrat, ko številke kažejo izboljšanje«.

V obstoječem sistemskem okviru ne vidim realnih možnosti za uresničitev vizije agencije, ki bi temeljila na strokovni neodvisnosti, strateškem vplivu in sistemski upoštevanosti.

Odločitev o odhodu, javnosti še sporoča Felserjeva, je bila skrbno premišljena: »V obstoječem sistemskem okviru ne vidim realnih možnosti za uresničitev vizije agencije, ki bi temeljila na strokovni neodvisnosti, strateškem vplivu in sistemski upoštevanosti. V instituciji, katere namen ni zgolj izvajanje nalog, ampak tudi oblikovanje smernic in sooblikovanje politik, pa je to ključno.«

Felserjeva verjame, da bodo »prihodnji koraki agencije potekali na trdnih strokovnih temeljih in da bo Agencija tudi v prihodnje ostala pomemben akter v nacionalnem prostoru prometne varnosti«. Sama ostaja zavezana ciljem iz resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 »kot državljanka in kot strokovnjakinja, ki ji je področje prometne varnosti še naprej iskreno pomembno«.