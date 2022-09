Sindikalista bi odpustili iz krivdnih razlogov

Iz Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so obvestili, da njihovemu predstavniku Asmirju Bećareviću grozi odpoved. Poslovodstvo Premogovnika Velenje (PV) je namreč že začelo postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Bećarević je od oktobra lani v bolniškem staležu, a ima zdravniško potrdilo za odobrene neomejene izhode v kraju bivanja.

Poslovodstvo sindikalistu očita kršitve navodil za ravnanje v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, navodila o ravnanju delavcev v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe zaposlenih v PV, pogodbe o zaposlitvi in zakona o delovnih razmerjih. Z detektivom so ugotovili, da je v času bolniškega staleža obiskal fotografski studio, poslovne prostore banke, dve trgovini, dobil se je tudi z novinarko. Kot so zapisali v obrazložitvi, je imel Bećarević res dovoljenje zdravnice za izhode: »Navodila osebne zdravnice so bila jasna: svetovani in dovoljeni so sprehodi v kraju bivanja, ki niso časovno omejeni, niso pa dovoljene ostale aktivnosti.«

»To so povračilni ukrepi«

V SDRES so prepričani, da gre za napad: »Po peticiji za dostojno malico, ki jo je podpisalo več kot tisoč zaposlenih v velenjskem rudniku, se je poslovodstvo Premogovnika Velenje s povračilnimi ukrepi lotilo predstavnika SDRES Asmirja Bećarevića. Grozi mu odpoved delovnega razmerja, češ da je kršil bolniški stalež, kar seveda ne drži. Postopek je stekel izključno zaradi sindikalnega dela, česar poslovodstvo niti ne skriva.«

Dodali so, da so pritiskov že vajeni, a da je šlo tokrat predaleč: »Očitajo mu celo pomoč članu pri zagovoru v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, do katere na srečo ni prišlo – prav zaradi Bećarevićeve angažiranosti. Prav tako mu očitajo prizadevanja za izboljšanje položaja delavcev v povezavi s pravico do dostojne malice, ki jih je uresničeval v okviru sindikata SDRES, ter celo vsakodnevne dejavnosti. In to kljub temu, da je imel od zdravnika med bolniškim staležem odobrene in priporočene neomejene izhode.«

16. septembra je imel Bećarević zagovor v postopku odpovedi, kot so sporočili iz SDRES, se poslovodstvo zagovora ni udeležilo. »Da so se Bećarevića lotili zelo strateško in konkretno, govori tudi dejstvo, da je PV posebej za ta postopek najel zunanjo odvetniško družbo, kljub temu da Skupina HSE zaposluje veliko pravnikov, nekateri imajo celo opravljen pravosodni izpit. Škoda, da ni vodstvo PV takšne angažiranosti pokazalo pri drugih težavah, s katerimi se PV trenutno spopada, vključno s pomanjkanjem premoga in njegovim uvozom, na kar je prav SDRES opozarjal že pred časom,« so še zapisali v SDRES.

Pojasnila iz PV še čakamo.