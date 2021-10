Sindikat ravnateljev za ministrico, obetajo se jim višje plače

Predsednik Sindikata direktorjev in ravnateljev Sindir Anton Obreht, nekoč tudi županski kandidat s podporo SDS, je poslal pismo podpore ministrici Simoni Kustec. Nekateri ravnatelji so zaradi nestrinjanja s pismom izstopili iz sindikata, sprašujejo se, koliko stane glas ravnateljev. Tudi dobesedno, saj je na mizi sprememba uredbe o plačah ravnateljev.

V pismu, pod katerim je edini podpisani Anton Obreht, med drugim piše, da so v sindikatu »presenečeni in razočarani, da je ministrica našega resornega ministrstva, dr. Simona Kustec, ponovno podvržena postopku interpelacije«. Pismo je zaključil, da v sindikatu »podpiramo ministrico dr. Simono Kustec, soglašamo z usmeritvijo delovanja ministrstva v njenem mandatu in ocenjujemo, da za njeno razrešitev ne obstajajo nikakršni strokovni razlogi. Je pa za nami (in pred nami) izzivov polno obdobje, iskanje rešitev pa se ne začne z usmerjanjem prsta v posameznika.«

Koliko ravnateljev je v sindikatu in koliko se jih je pod pismo podpisalo, nam Anton Obreht ni odgovoril. Priznal je, da jih je nekaj zaradi pisma izstopilo, nekaj pa se jih je tudi včlanilo, in dodal: »Točnega stanja članstva sindikata ne poznam, stanje preverjamo periodično. Sindikat Sindir je reprezentativni sindikat za poklic ravnatelja in deluje, sprejema svoje odločitve in jih v javnost posreduje preko svojih organov, in ne preko posamičnih članov.«

Po naših informacijah sicer člani o pismu niso glasovali. Ga pa je Obreht vsaj enemu od članov poslal z dopisom: »Hitimo proti končnemu cilju naših aktivnosti. Pred nami so nova uredba in dopolnitve kolektivne pogodbe. Podprimo našo ministrico, ki nam je omogočila, da smo prispeli tako daleč.« Sprememba uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju bo ravnateljem, če bo sprejeta, prinesla višje plačne razrede.

Več ravnateljev je nad pismom zelo razočaranih, saj je zdaj videti, da se jih da kupiti. Ravnatelj OŠ Prevole Draženko Šolaja je eden izmed tistih, ki je zaradi pisma izstopil iz sindikata: »Leto in pol tarnamo, kakšno slabo podporo ministrstva imamo. Zamujanje okrožnic, slaba navodila, odloki so v neskladju z zakonodajo – potem pa naj bi ji izrekli podporo? Povedal sem, da se za dva ali pet plačnih razredov ne mislim nikomur uklanjati. Raje ostanem pokončne drže.« Obreht je za Delo odgovoril, da sindikat za pismo podpore »ni prejel ničesar v zameno«.

Problem ravnateljskih plač je sicer realen in tudi v Svizu njihova prizadevanja podpirajo. A z vsebino pisma se ne strinjajo, je povedal glavni tajnik Branimir Štrukelj: »Imam zelo veliko stika z zaposlenimi in ravnatelji, in moj vtis je popolnoma nasproten. Izjemno težko je srečati nekoga, ki bi delo te ministrica eksplicitno ali implicitno podprl. Ker za to preprosto ni tehtnih razlogov.«