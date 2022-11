Novinarji RTV znova opozorili, da je obstoječi zakon slab in zastarel

Danes je še zadnji dan kampanje pred nedeljskimi referendumi o noveli zakona o RTVS, spremembah zakona o vladi in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi. Od polnoči se bo namreč začel volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

Ob koncu kampanje je novinarsko konferenco imela tudi Koordinacija novinarskih sindikatov RTV, ki podpira novelo zakona o RTV. Dogodek si lahko ogledate na posnetku.

Novinarka in voditeljica na Valu 202 Nataša Štefe, sicer tudi del kolektiva RTV SMO, je na začetku spomnila, da je kolektiv RTV Slovenija pred enim letom opozoril, da bodo nepremišljeni posegi posegi v informativni program povzročili programsko škodo, kar se je tudi zgodilo. »Pred več kot 180 dnevi je koordinacija novinarskih sindikatov vodstvu napovedala stavko s prvo in najpomembnejšo stavkovno zahtevo po institucionalni in novinarski avtonomiji. Danes je zadnji dan kampanje pred referendumom o noveli zakona o RTV, ki spreminja sestavo upravni organov te hiše. Mnogo je špekulacij in manipulacij, kakšen bo v praksi, novinarji ne potrebujemo špekulacij, da z jasnim glasom povemo, da je zakon iz leta 2005 slab, škodljiv in zastarel.«

Voditelj in novinar Igor E. Bergant je spregovoril v imenu kolektiva RTVS: »Danes je zelo simbolični dan, 25. november. Gre za dan, ko smo se pred enim letom zelo jasno uprli načrtu razgrajevanja našega informativnega programa z ukinjanjem oddaj, s posegi v program, ki niso bili profesionalni niti smiselni. Opozarjali smo vodstvo pred posledicami in žal smo imeli prav.«

Opozoril je predvsem na posege v informativne oddaje, na organizacijo in izvedbo predvolilnih oddaj pred parlamentarnimi volitvami, na posege v redne oddaje in ukinitev nekaterih oddaj, ki so zaznamovale ne le preteklost, apak tudi sedanjost televizije. Simbol teh je Studio City.

Kljub vsem posegom kolegi na radiu, »svetli zvezdi našega RTV sistema«, kot je nadaljeval, še vedno odlično in profesionalno delajo, tudi iz tega razloga, ker ljudi, ki izvajajo spremembe radio ne zanima. Omenil je tudi MMC, ki deluje brez pravega vodenja in podpore hiše, a še vedno delajo dobro. Najbolj vidni in nesprejemljivi so posegi na televiziji, je dejal: »Vsaka nova oddaja v izvedbi novih sil je pokazatelj, kar RTV ne bi smel biti, in povabilo k udeležitvi na referendumu in odločitev po vesti. Vsak naj se vpraša: Ali je to informativni program, ki ga želimo gledati v prihodnosti?«

Ob dnevu boja nasilja proti ženskam je Igor E. Bergant spomnil še primer nekdanje urednice Odmevov Vesno Pfeifer, ki se je s kolegom Sašem Kranjcem uprla posegom; zdaj urejuje jutranji program.

Ilinka Todorovski, ki je skozi vrata RTV stopila pred 37 leti, je spregovorila v svojem imenu. »Ta javni medij se je predolgo staral z menoj. Upornemu gibanju zoper politizacijo in za zakonsko ureditev tega medija sem se pridružila z željo, da ga vrnemo javnosti, skupnosti in mladosti. Zato, da bi se lahko jaz starala s tem javnim medijem. Skrajni čas je, da se temu upremo skupaj. Zato sem že glasovala za in tiste, ki še niso, pozivam, da storijo enako.«

Mojca Zabukovec je v imenu Sindikata novinarjev Slovenije opozorila, da po več kot 180 dneh stavke niso sklenili stavkovnega sporazuma, pogajajo se še vedno o prvi stavkovni zahtevi – o avtonomiji, medtem pa vodstvo RTV Slovenija nadalje ruši prav avtonomijo. So se pa je v tem času, kot je dodala, člani kolektiva povezali in postavili za šikanirane sodelavce in sodelavke.