Odlok o samotestiranju učencev »nedomišljen, nejasen in površen«

Samotestiranje, ki ga pozno v petek sprejeti vladni odlok postavlja v prostore šol, je močno vznemiril javnost. Ravnatelje skrbi predvsem nedodelan odlok, v Svizu opozarjajo, da glede samotestiranja pravzaprav ni znano niti to, kdo, če sploh kdo, bo učencem pri tem pomagal in jih nadziral. Podrobnosti naj bi danes pojasnili na novinarski konferenci. Medtem na spletu nadaljujejo zbiranje podpisov proti samotestiranju.

Teste za samotestiranje bodo učenci dobili v lekarnah in jih prinesli v šolo. Kaj bodo naredili v šoli, če bo teste učenec pozabil doma ali jih v lekarni ne bo dobil, ni znano. Prav tako ni znano, kaj bo s tistimi, ki se ne bodo želeli testirati. Odlok je spet napisan »napol«, razlaga glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj: »Odlok je nedomišljen, nejasen in površen. Samotestiranje po odloku je obvezno, ampak če upoštevamo opozorila informacijske pooblaščenke, po katerih ne sme biti nobenih evidenc, potem je jasno, koliko je obvezno. Ne piše, kako bo samotestiranje vodeno, nadzorovano, kdo naj to počne in kdaj? Ali se to izvaja med poukom ali ne? Piše, da v času programa, ampak to pomeni le, da se ne izvaja v času počitnic. Kaj se bo zgodilo, ko bodo starši zavrnili uporabo mask in testiranje?«

Branimir Štrukelj se sprašuje, kaj se bo zgodilo, ko bodo starši zavrnili nošenje mask in testiranje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan je opozoril, da so že lani predlagali, da bi se zgledovali po Avstrijcih: »Bili smo dva koraka za njimi, zdaj pa bi bili radi dva koraka pred njimi. Avstrijci so najprej otroke samotestirali dva tedna doma, potem v šoli in to izvajajo že več kot eno leto. Ni obvezno, ampak kdor se v šoli ne testira, v šoli ne more biti. Pri nas pa je cel kup sivih lis v odloku!«

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Fani Al-Mansour je dodala: »V odloku piše, da se učenci in dijaki samotestirajo, za študente je samotestiranje obvezno. A za dijake in učence ni obvezno? Veliko šol ima hudo prostorsko stisko. Kam bomo dali vse, ki jih bo treba dati v izolacijo? Kaj če se otrok v šolo pripelje z avtobusom iz dijaškega doma, torej starši ponj ne morejo hitro priti, če bo pozitiven? Skrajno nepremišljeno so nas postavili v ta položaj, čeprav smo na to opozarjali že spomladi.«

Nedomišljenosti

V iniciativi Otrok ne damo so že spomladi začeli zbirati podpise proti samotestiranju v šolah, skupaj so jih zbrali že več kot 35.500. Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih je dejala, da so mnenja staršev zelo različna, nekateri zelo podpirajo nove ukrepe, drugi sploh ne.

Starši hočejo vedeti, ali je samotestiranje obvezno, kako bo s testiranjem pri mlajših otrocih, predvsem v prvi triadi: »Sprašujejo se tudi, zakaj bi se morali mlajši otroci za obiskovanje šole samotestirati, če lahko gredo v trgovino brez kakršnegakoli testa?« Nekateri se sprašujejo tudi, zakaj samotestiranje ne velja kot pogoj T v PCT in ali se bodo učenci morali še posebej samotestirati v obšolskih dejavnostih. Veliko zaskrbljenosti je tudi zaradi mask, od včeraj so v šolah dovoljene le kirurške maske ali maske FFP2. »Kdo bo financiral nakup mask, ki so edine dovoljene v šoli?« se sprašuje Romihova.

Posebno zaskrbljeni so starši otrok, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom. Otrokom s posebnimi potrebami ni treba uporabljati maske, vendar pri samotestiranju niso navedeni kot izjeme. Vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol s prilagojenim programom Jelena Horvat napoveduje, da otrok ne bodo silili v nič: »S starši se bomo temeljito pogovorili. Ni pa še znano, kako bomo to izvajali. Imamo zelo različne otroke. Nekateri so se sposobni samotestirati, drugi sploh ne. Če so mislili, da se morajo vsi samotestirati, nas gotovo čaka razprava!«

Ministrstvo naj bi na vsa nerešena vprašanja odgovorilo na današnji novinarski konferenci.