NPU z novim šefom, menjava tudi na čelu poveljstva sil SV

Po menjavi oblasti in vodstva policije je danes prišla pričakovana informacija, da je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav z direktorskega mesta Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) umaknil Petro Grah Lazar. Tudi v vojski bo prišlo do menjav – Miha Škerbinc od avgusta ne bo več poveljnik sil Slovenske vojske, to bo postal Roman Urbanč.

Vprašanje časa je bilo, kdaj bo Petra Grah Lazar morala zapusti direktorsko mesto NPU, saj je prejšnje vodstvo policije iskalo vse mogoče obvode, da so jo ustoličili in ohranili na položaju, potem ko so nezakonito razrešili Darka Muženiča. Označevali so jo celo za izbranko Janeza Janše za to delovno mesto.

Boštjan Lindav je za vodenje NPU imenoval dosedanjega vodjo preiskav Boštjana Mlačnika, višjega kriminalističnega inšpektorja. Grah Lazarjevo pa so premestili v vodstvo Generalne policijske uprave, med drugim bo »opravljala naloge s področja reševanja zaostankov pri preiskovanju kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarske kriminalitete na policijskih upravah, in glede na ugotovitve pripravljala strategije za njihovo odpravo«.

Njen tesni sodelavec z enakimi zadolžitvami bo tudi Igor Lamberger, dosedanji vodja Službe generalnega direktorja policije. Kot je poročal spletni portal necenzurirano.si, se je Grah Lazarjeva sicer že dogovarjala za službo na Pošti Slovenije.

Miha Škerbinc je bil v preteklosti že razrešen s položaja poveljnika poveljstva sil SV, nato pa se je na položaj vrnil kmalu po nastopu tretje vlade Janeza Janše marca 2020. FOTO: Jure Eržen/Delo

Šef policije si je za vodenje Službe generalnega direktorja policije izbral Uroša Lepošo, ki je kratek čas pod prejšnjim vodstvom krmaril NPU, a kaj hitro, tako naši viri, spoznal, kako ima politika na široko odprta vrata, zato se za direktorsko mesto niti ni potegoval, ampak je kot vršilec dolžnosti prosil za razrešitev.

Nekdanji direktor ljubljanske policijske uprave in potem namestnik generalnega direktorja policije Stanislav Vrečar je od danes prav tako premeščen. Po novem se bo ukvarjal z iskanjem rešitev pri odpravljanju administrativnih ovir in iskanjem organizacijskih rešitev za učinkovitejše delo v posameznih enotah.

Škerbinca bo na mestu poveljnika poveljstva sil SV nasledil Urbanč

Načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš je, po poročanju spletnega portala 24.com, izdal ukaz za zamenjavo poveljnika sil SV generalmajorja Mihe Škerbinca. Na njegov položaj bo s 1. avgustom imenoval svojega aktualnega namestnika, generalmajorja Romana Urbanča. Generalmajor Škerbinc bo v prihodnje dolžnost opravljal v okviru Generalštaba Slovenske vojske.