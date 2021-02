Sklepajo, da se širi angleška različica koronavirusa

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je sekvenciral 576 vzorcev, pri katerih so med 1. in 7. februarjem potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ugotovili so, da so v 13 skupinah vzorcev našli vse mutacije, značilne za angleško različico virusa, zaradi česar sklepajo, da se ta različica širi, piše na njihovi spletni strani. Pri tem navajajo, da se kljub temu večina mutacij še vedno pojavlja v nizkih deležih, torej so pozitivni samo posamezni vzorci v vsaki izmed skupin.Z dodatnim presejalnim testom za določeno mutacijo, značilno za angleško različico, so ugotovili 25 posameznih potencialnih vzorcev, pri katerih bodo na inštitutu v prihodnjem tednu določili celoten genom virusa in s tem potrdili ali ovrgli prisotnost angleške različice.Doslej so med vsemi vzorci, ki so jih analizirali v zadnjih tednih, angleško različico virusa potrdili pri petih ljudeh, ki pa so imeli tudi pozitivno epidemiološko anamnezo za potencialni vnos angleške različice v Slovenijo.Vzorcev z vsemi mutacijami, značilnimi za južnoafriško in brazilsko različico novega koronavirusa, doslej na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani niso zasledili.