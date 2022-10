Skrb za starejše pred ljudstvom

V nadaljevanju preberite:

Jutri se začne uradna kampanja pred referendumsko nedeljo 27. novembra, ko se bodo volivci, na pobudo SDS, opredeljevali do zakonov o vladi, o RTV in o dolgotrajni oskrbi. Posledice, ki bi jih prinesla uveljavitev zakona Janševe vlade, če bi se večina udeležencev referenduma strinjala s predlogom SDS, bi bile za obstoječ sistem dolgotrajne oskrbe uničujoče, opozarja minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec.