V Sloveniji grozi amnestija za goljufije z evropskimi sredstvi

Evropsko tožilstvo (EPPO) opozarja, da bi slovenski tožilci v primeru sprejetja predlaganih sprememb kazenskega zakonika za veliko večino kaznivih dejanj, ki so v njihovi pristojnosti, imeli veliko manj časa za preiskave. Zato v vseh primerih ne bi mogli ustrezno preiskovati, številne odprte primere pa bi morali takoj in dokončno zapreti, so sporočili EPPO.

»To bi v okviru sedanjega kazenskega postopka v praksi predstavljalo de facto amnestijo za številne primere goljufije v škodo proračuna EU v Sloveniji,« so dodali. Glavna tožilka Laura Kövesi in njena dva namestnika so se danes na sedežu EPPO v Luxembourgu o tej temi pogovarjali s slovenskim generalnim tožilcem Dragom Šketo.

Kövesijeva je opozorila, da bi spremembe lahko imele negativen učinek tudi na preiskave in pregon v drugih državah članicah v primerih, kadar bi kakšni ukrepi za pomoč morali biti izpeljani v Sloveniji. Razvoj dogodkov v njenih očeh »priča o jasni in vztrajni nameri oviranja učinkovitosti kazenskega pregona primerov goljufij v Sloveniji, vključno z davčnimi prevarami, davčnim utajami in korupcijo«.

Zaradi tega je obvestila evropsko komisijo skladno z evropsko uredbo o režimu pogojevanja evropskih sredstev za zaščito proračuna EU, ki velja od 1. januarja lani. Med drugim predvideva zamrznitev izplačil v primeru kršitev načela vladavine prava EU. Eden od virov za ugotavljanje kršitev načela vladavine prava so informacije EPPO.

Pogovori so sicer še potekali o proračunskih omejitvah in ustavitvi imenovanj na tožilske funkcije v Sloveniji.