Skupne evropske vrednote z Bleda pregnale suverenizem

Osrednji letošnji zunanjepolitični dogodek, 17. Blejski strateški forum (BSF), se bo osredotočil na posledice rusko-ukrajinske vojne, potekal pa bo pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil. Prvič v zgodovini BSF bo na njem sodelovala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, posebna pozornost bo namenjena ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, na Bled pa prihaja kar šestnajst zunanjih ministrov iz srednje in jugovzhodne Evrope.

Zelenski bo več kot 400 registriranih udeležencev BSF nagovoril prek videopovezave, pričakovati pa je generičen nagovor, podoben tistemu, ko je julija nagovoril slovenske poslance, v katerem bo države EU pozval k nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini. Ruska agresija na Ukrajino ruši evropsko varnostno arhitekturo in maje svetovno ureditev. Zato je krovni slogan letošnjega foruma samoumeven, več kot 160 panelistov pa bo iskalo odgovore na vprašanja o prihodnosti multilateralnega reda in Evropske unije v njem.

Osrednji zunanjepolitični dogodek v Sloveniji organizira zunanje ministrstvo. Njegova šefinja Tanja Fajon je kot ključni cilj letošnjih razprav na Bledu poudarila zelo iskren in odkrit pogovor o novih geostrateških razmerjih v svetu ob posledicah vojne v Ukrajini. »Govorili bomo o posledicah vojne na svetovni red in ureditev, na pravo, na multilateralizem pa tudi o vprašanjih energetske draginje, prehrambne krize, torej kako najti nova ravnovesja znotraj Evrope in okrepiti njeno moč v svetovnem globalnem kontekstu,« je ob predstavitvi letošnjega BSF povedala Fajonova.

Zunanja ministrica bo letos odprtje foruma, najprestižnejši trenutek dvodnevnega dogajanja na Bledu, prepustila predsedniku republike, ki se konec leta po dveh mandatih poslavlja od predsedniške funkcije. Osrednji nagovor na odprtju foruma bo torej letos pripadel Borutu Pahorju, takoj za njim se bo na govorniški oder povzpela šefinja evropske komisije Ursula von der Leyen.

Poleg Zelenskega in Ursule von der Leyen se bo foruma udeležilo še nekaj predsednikov držav in vlad. To so islandski predsednik Guđni Jóhannesson in premieri Hrvaške, Albanije in Slovenije Andrej Plenković, Edi Rama in Robert Golob. Zunanji ministri bodo iskali odgovor na vprašanje, koliko Evrop je v Evropi.

Drugi dan foruma, torek, je namenjen strateškim temam, ki jih obdelujejo visoki politični predstavniki, gospodarstveniki, akademiki in mnenjski voditelji. Največ pozornosti pa tradicionalno pritegne razprava o vključevanju Zahodnega Balkana v EU.

Vladni načrti na Bledu

Vsaka vlada izkoristi BSF za promocijo svoje zunanjepolitične usmeritve in prioritet. Prejšnja leta je bila v ospredju tema implementacija arbitražne razsodbe o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško. Že vlada Janeza Janše je temo spravila z agende, vlada Roberta Goloba pa želi predvsem poudarjati »prijateljske« odnose med državama ob diplomatskih opozorilih o spoštovanju mednarodnega prava. Namesto arbitraže bo letos vlada izkoristila BSF za promocijo slovenske kandidature za nestalno članico varnostnega sveta Združenih narodov. Forum pa je tudi tradicionalno mesto za številna bilateralna srečanja.

Predvsem premier Golob in ministrica Fajonova bosta BSF izkoristila tudi za predstavitev nove orientacije slovenske zunanje politike. V nasprotju s suverenistično usmerjeno vlado Janeza Janše so zdaj v ospredju temeljne evropske vrednote, spoštovanje vladavine prava, demokracije in temeljnih pravic. Slovenija želi imeti vlogo ne samo v regiji jugovzhodne Evrope, ampak tudi v osrčju Evrope, je napovedala Fajonova.

Po mnenju organizatorjev je forum postal vodilna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi za razprave o ključnih geopolitičnih izzivih. V zadnjih letih BSF po številu visokih udeležencev dohiteva in tudi prehiteva podoben forum v avstrijskem Alpbachu, ki sicer traja dlje in je bolj osredotočen na mlade.

Mladim se v okviru foruma za mlade, ki je potekal konec tedna, posvečajo tudi na Bledu. Na odprtju BSF za mlade je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič izpostavila, da lažne informacije lahko destabilizirajo demokratične institucije in spodkopavajo zaupanje državljanov.