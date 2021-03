Skupni interes je širitev EU na Zahodni Balkan

Zunanjepolitična aktivnost Slovenije se je danes na Brdu pri Kranju nadaljevala s srečanjem zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije. Gre za lani ustanovljeno skupino Central 5, ki se po izbruhu epidemije srečuje z namenom usklajevanja ukrepov za omejitev širjenja virusa in obravnavanja drugih regionalnih vprašanj, ki so vezana prvenstveno na srednjeevropski prostor.



Minister za zunanje zadeve Anže Logar, tokratni gostitelj lani septembra odpadlega srečanja zunanjih ministrov, je kolegom predvsem predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta, ki bo v pomembnem delu potekalo za Brdu pri Kranju. Soglasno so ostali zunanji ministri podprli nadaljnjo širitev EU na Zahodni Balkon. Ministri so razpravljali tudi o kovid situaciji v državah iniciative, ki je posebej slaba na Češkem in Slovaškem, v državah, ki se uvrščata na vrh lestvic po število umrlih na milijon prebivalcev. Logar je obema državama ponudil medicinsko pomoč. Govora je bilo tudi o cepilni strategiji, ki je zelo pomembna in zaenkrat ne daje željenih in načrtovanih rezultatov.



Avstrijski minister za evropske in mednarodne zadeve Alexander Schallenberg je slikovito zadnje leto opisal kot vožnjo z vlakom smrti. »Situacija s kovidom ostaja resna in predstavlja resen izziv. Sodelovanje med državami sosedami, soseščini je ključno, zato potrebujemo več sodelovanja,« je izpostavil Schellenberg, ki je obljubil polno podporo Sloveniji pri predsedovanju svetu EU. Pričakovanja pred slovenskim predsedovanjem so velika, zato 2021 ne sme biti še eno izgubljeno leto leto za Zahodni Balkan, je opozoril avstrijski minister in dodal, da ima v regiji Avstrija velike interese.



Češki zunanji minister Tomaš Petriček se je zavzel za čim bolj nemoten prehod delavcev čez meje: »Pospešiti moramo uporabo hitrih testov. Upam na čimprejšnjo uveljavitev cepilnih potnih listov«. Slovenske priprave na predsedovanje na Češkem spremljajo še posebej z zanimanjem, saj bo država povezavi predsedovala v drugi polovici leta. Ob tem Češka deli veliko slovenskih prioritet, od hitrega ekonomskega okrevanja po epidemiji do širitve EU na Zahodni Balkan.



madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je v glavnem posveti evropski cepilni strategiji. Znano je, da Madžarska na tem področju odstopa od skupne evropske poti, saj je odprla poti tudi na kitajska in ruska cepiva. Premier Viktor Orban se je konec tedna cepil s kitajskim cepivom. »Od kje prihaja ne sme biti politično vprašanje, ampak izključno strokovno,« trdi Szijjarto, ki cepljenje vidi kot vprašanje nujnosti, nacionalni regulatorni organ za presojo varnosti cepiv pa ima v tem primeru prednost pred Evropsko agencijo za zdravila (EMA).



Slovaški minister za zunanje in evropske zadeve Ivan Korčok je do cepljenja prebivalstva s cepivi iz tretjih držav precej bolj zadržan. »Vsi se soočamo s pomanjkanjem cepiv. EMA je pomembna za varnost cepiv. Glede varnosti ruskega cepiva Sputnik V se mora izreči stroka, ne politika,« je povedal Koročok, ki se je Logarju zahvalil za ponujeno slovensko pomoč.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: