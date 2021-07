Organizatorji bodo morali preverjati izpolnjevanje PCT pogoja

Mateja Logar: Na virus se moramo prilagoditi, ker se virus ne prilagaja na nas

Čez natanko mesec dni, 23. avgusta, se začne v Sloveniji uporabljati uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sars-cov-2, s katero uvajamo obvezo izvajalcev presejalnega testiranja. Presejalni programi se izvajajo za osebe, ki niso prebolele covida-19 oziroma niso polno cepljene proti njemu.To so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno-varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke in osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom. Hitri antigenski testi naj bi stali največ dvanajst evrov. Cepljenje še vedno odklanja tretjina sodelujočih v raziskavi NIJZ.Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri sodelujeta vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjeinz Instituta Jožef Stefan:V sredo so proti covidu-19 pri nas cepili 9155 ljudi, od tega jih je 4983 prejelo prvi odmerek, 4172 drugega. Doslej so s prvim odmerkom proti covidu-19 cepili 872.508 ljudi, kar predstavlja polovico starejših od osemnajst let.Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 64 odstotkov ljudi. Z drugim odmerkom je precepljenih 771.034 ljudi oziroma 44 odstotkov polnoletnih. Polno precepljenih med starejšimi od 50 let jih je 58 odstotkov.»Cepivo nas na srečo ščiti tudi pred delta različico, ki je vse bolj razširjena in se širi hitreje. Pozivam vse, ki se še niste cepili, da se cepite in da bomo lahko živeli normalno tudi v prihodnjih tednih, mesecih,« je povedala Maja Bratuša. Opozorila je, da se PCT ne uporablja vsepovsod, zato je potrebno dosledno preverjati pogoje.Vlada je sprejela odločitev o tem, da morajo organizatorji javnih prireditev, javnega shoda, kulturnih in športnih prireditev, morajo preveriti, če oseba izpolnjuje PCT. Če oseba tega ne izpolnjuje, je organizator ne sme spustiti na prireditev oziroma shoda. Ta ukrepo bo začel veljati s ponedeljkom. Osebe si bodo lahko na mobilne telefone naložile aplikacijo s QR kodo, s katero bodo lahko organizatorjem dokazale, da izpolnjujejo pogoj PCT. Kazni za kršitev naj bi se gibale med 400 in tisoč evrov.Vlada je spremenila tudi vsebino odlokov, ki bodo veljale do 1. avgusta. Pogoj vstopa v državo ostaja nespremenjen, nova izjema se nanaša na čezmejne delovne migrante; gre za začasno izjemo, ki bo veljala do 15. avgusta oziroma najdlje do 1. septembra 2021.PCT sistem je že nekaj časa v veljavi, njegov smisel je, da osebe, ki dokazujejo, da v trenutku ko nekam pridejo, niso kužne oziroma da je verjetnost, da bodo okužbe prenesle naprej, majhna. PCT pogoj je omogočil, da so se stvari začele prej odpirati, a žal mnogim organozatorjem to ni bilo všeč, je povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. »Na virus se moramo prilagoditi, ker se virus ne prilagaja na nas. Delta različica že prevladuje v našem okolju in je v primerjavi z alfa različico za 50 ali 60 odstotkov bolj kužna. Ker če je različica bolj kužna, moramo še bolj poskrbeti, da ne bo prišlo do širjenja, če smo že prej imeli težave z upoštevanjem ukrepov, pa nam je potem uspelo zamejiti okužbe po alfi, si ne želimo, da se to ne bo zgodilo z delto,« je povedala.Logarjeva je izpostavila, da je stanje v primerjavi z lani bolje zaradi cepiva. Z njim so najprej zaščitili najranlivejše skupine. Podatki bi nam morali biti po njenem svetel izgled, saj se je z visoko precepljenosti v DSO-jih virus širil v manjši meri, če pa so oskrbovanci dobili virus,k je bil potek bolezni blažji. »Če vemo, da so to ranjljiva skupina, bi morali biti prepričati, da bo to varno tudi za ostale. To možnost moramo izkoristiti,« je povedala Logarjeva.**Zakaj torej PCT? Z njim zagotavljamo, da nekdo, ki se udeleži prireditve, shoda, da je varen, da ne bodo po nekem lepem dogodku, zboleli. »To je prvi razlog, drugi je, da ta na način, ko ljudje ne zbolevajo, ohranjamo vzdržnost zdravstvenega sistema, ker imamo omejeno število postelj, predvsem intenzivnih, in tudi omejeno število osebja. Če želimo, da je zdravstveni sistem delujoč, potem so lahko odprte tudi ostale dejavnosti. Nočemo nikomur dajati dodatno delo, gre za to, da zagotavljamo varnost, zdravje in možnost delovanja. Pozivam, da organizatorji vzamejo kot dobronamerno in kot del nove realnost, brez tega si ne predstavljamo, da bi varno izvajali dejavnosti tudi v jeseni, ko se bo virus tudi lažje prenašal, poleg tega pa bodo na pohodu še druge bolezni.«