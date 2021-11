Slovenci se dobesedno igramo z ognjem

V nadaljevanju preberite:

Kako smo na ogenj pripravljeni Slovenci? Strokovnjak za požarno varnost Andrej Čufer je prepričan, da smo pogosto malomarni in preveč prisegamo na dobrosrčne gasilce. »Ti so dobro opremljeni in na lokacijo pridejo hitro, ampak za požar skladišča je že nekaj minut prepozno,« pravi in dodaja, da se fantje ogrožajo z vstopom v stavbe, ki niso požarno varne.

Katere stavbe v Sloveniji imajo slabo požarno zaščito in zakaj se Slovenci ne odločamo za nadgradnjo sistema? Kako na področje požarne varnosti gledamo Slovenci in kakšne protipožarne rešitve ponujajo domača podjetja? Zakaj požari skladišč in tovarn predstavljajo nevarnost tudi za okoliške prebivalce?