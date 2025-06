Slovenci se v EU upokojujemo najmlajši – pri 58 letih

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih 15 letih so se številne države lotile pokojninskih reform bodisi s postopnim višanjem zakonsko določene upokojitvene starosti bodisi z zmanjševanjem razlik med spoloma. Med letoma 2012 in 2023 je 21 držav zvišalo svojo zakonsko določeno upokojitveno starost. Leta 2012 je bila najnižja zakonsko določena upokojitvena starost za moške v Franciji, 60 let, za ženske pa v Romuniji, 59 let in štiri mesece. Leta 2023 se je najnižja zakonsko določena upokojitvena starost za moške v Franciji zvišala na 62 let, za ženske pa v Avstriji in na Poljskem – na 60 let.

Trendi pa gredo tudi v bodoče v to smer. Kot navaja OECD, bodo Danci že leta 2040 v pokoj odhajali pri 70, leta 2060 pa pri 74 letih. V Sloveniji, ki že desetletje sodi med države z najnižjo upokojitveno starostjo, se bo starostna meja v prihodnjih desetih letih predvidoma zvišala na 62 oziroma 67 let. Človek naj bi sicer po ocenah NIJZ brez večjih zdravstvenih težav živel do 67. leta starosti ...