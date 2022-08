Slovenci ukrajinsko krizo že postavili v drugi plan

V nadaljevanju preberite:

V drugi polovici leta ostaja odprto vprašanje gibanja podpore slovenskih državljanov evropski in Natovi pomoči Ukrajini in ukrajinski vojski, če bo jeseni in pozimi nastala energetska kriza, ki bi vplivala na nižji standard državljanov. Pričakovanja Kremlja in njegove propagande so, da bodo državljani članic EU postali utrujeni od vojne v Ukrajini oziroma zasičeni z njo, od svojih vlad pa bodo terjali nižje cene energentov, kar bi lahko za sabo potegnilo kompromise z Rusijo.

Mednarodni politolog s FDV dr. Marko Lovec na vprašanje še ne more podati dokončnega odgovora, a tak scenarij se mu zdi verjeten.