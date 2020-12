10.40 Za božič v Sloveniji odkrili 365 novih okužb

Za božič so v Sloveniji odkrili 365 novih okužb, a so tudi testirali le 1461 ljudi. Hospitaliziranih je 1165 ljudi, od tega na intenzivni negi 209. Iz bolnišnice so odpustili 39 oseb, umrlo pa je 25 ljudi.V Rusiji so doslej potrdili več kot tri milijone okužb z novim koronavirusom, je danes v Moskvi sporočil statistični urad. V petek so namreč našteli še 29.200 novih okužb v enem dnevu. Zabeležili so tudi 560 smrti zaradi covida-19, s čimer se je število smrtnih žrtev v pandemiji povečalo na več kot 54.200, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Pandemija covida-19 bo imela dolgoročni vpliv na mobilnost, je pokazala raziskava Evropske potrošniške organizacije, v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Vprašani pričakujejo nekoliko večjo uporabo avtomobila, bolj priljubljeno pa bo postalo tudi kolesarjenje, pri čemer bo sedem odstotkov vprašanih kolesarilo prvič.Premierje preko twitterja sporočil, da je prva pošiljka cepiva proti covidu-19 prispela v Slovenijo. Zraven je še napovedal, da se jutri prične cepljenje po vsej državi. V prvi pošiljki je 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha.Tovornjak s prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 za Slovenijo je na pot iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu proti Sloveniji krenil v četrtek. Cepivo bodo ustrezno shranili na temperaturi minus 80 stopinj Celzija v lekarni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.Danes goduje sveti Štefan, ki velja za zavetnika konj. Zato tradicionalno 26. decembra marsikje po Sloveniji potekajo blagoslovi konj. Letošnje »koronsko« leto pa bo drugačno, saj zaradi veljavnih ukrepov za ustavitev širjenja epidemije tovrstnih prireditev ne bo.V Slovenijo bo danes prispela prva pošiljka cepiv proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Cepljenje z 9750 odmerki se bo predvidoma začelo v nedeljo. Do konca leta naj bi Slovenija sicer dobila še 6825 odmerkov. Prvi bodo cepljenji stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Tovornjak s prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 za Slovenijo je na pot iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu proti Sloveniji krenil v četrtek. Cepivo bodo pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi minus 80 stopinj Celzija.V Avstriji od danes znova veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, med drugim so znova močno omejeni gibanje in stiki. Že tretje zaprtje javnega življenja v Avstriji bo v veljavi do sredine januarja. V skladu z zaostrenimi ukrepi lahko Avstrijci domove zapustijo le za osnovne obveznosti, kot so nakupovanje osnovnih potrebščin, obisk zdravnika, delo in rekreacija. Na voljo so le najbolj nujne storitve, kot so trgovine z živili in lekarne. Zaprte so tudi restavracije, možen je samo prevzem hrane in pijače.Vse države članice Evropske unije, tudi Slovenija, bodo do danes po napovedih prejele prvo cepivo proti covidu-19. V prvih pošiljkah bo za vsako državo enaka količina cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, to je 9750 odmerkov, v veliki večini članic unije pa se bo cepljenje začelo v nedeljo.