Slovenija izgnala ruskega diplomata

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes obvestilo Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji, da je skladno z 9. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih za nezaželeno osebo oziroma »persono non grata« razglasilo ruskega diplomata, ki je opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom.

Kot so še sporočili iz ministrstva za zunanje zadeve, mora ruski diplomat Slovenijo zapustiti najpozneje do 28. marca 2024.

Izgon diplomata predstavlja najstrožji ukrep v odnosu med dvema državama. Leta 2022 ob grozodejstvih v Buči tako na primer Slovenija ni uporabila 9. člena konvencije, ki predvideva izgon, ampak se je odločila za uporabo 11. člena, ki daje državi možnost, da od tujega diplomatsko-konzularnega predstavništva zahteva prilagoditev števila osebja. Slovenija je takrat od Rusije zahtevala, da število ruskih diplomatov v Sloveniji z 41 zmanjša na osem, kolikor je slovenskih diplomatov na slovenskem veleposlaništvu v Rusiji.

Čeprav je 11. člen omenjene konvencije Rusiji omogočal, da se sama odloči, kateri diplomati bi ostali v Sloveniji, so naši viri takrat zatrjevali, da je slovenska stran ruskemu veleposlaniku Timorju Ejvazovu izročila natančen seznam 33 uslužbencev ruskega veleposlaništva v Ljubljani, ki so morali aprila leta 2022 zapustiti Slovenijo. Če ruska stran seznama ne bi upoštevala, naj bi vladna stran načrtovala, da ruske diplomate razglasi za nezaželene osebe.

Takratne odnose med Slovenijo in Rusijo je zaznamoval predvsem napad Rusije na Ukrajino in usklajeni odgovor držav članic EU. Konec leta 2022 so slovenski organi v Ljubljani nato odkrili in priprli dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Ruska agenta z državljanstvom ene od južnoameriških držav sta po naših informacijah delovala pod lažno identiteto, prijeli pa so ju v njuni najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom.