Slovenija ne more ostati evropska oaza monokulturnosti

Slovenska vlada je pred dobrim tednom sprejela integracijsko strategijo; ta predvideva »vključevanje tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije«. V civilni sferi, kjer so že dlje časa opozarjali, da naša država potrebuje dokument, ki bi celovito obravnaval to problematiko, vladni korak pozdravljajo in obenem poudarjajo, da bo poleg načelnih usmeritev treba poskrbeti tudi za konkretnejše ukrepe. Na migracijsko strategijo, ki so jo na notranjem ministrstvu pripravljali skupaj z integracijsko, pa bo zaradi številnih pripomb nevladnih organizacij treba še počakati.

Kaj o procesu integracije in o izkušnjah v zahodni Evropi meni dr. Mateja Sedmak z Inštituta za družboslovne študije na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper? Koliko se s tem ukvarjajo v slovenskem šolstvu? Zakaj mora biti poudarek integracije na lokalnem okolju? Kaj o novi strategiji pravi Mirna Buić, predstavnica organizacije, ki se ukvarja s problematiko tujcev pri nas? Kako je z organizacijo tečajev slovenščine, ki jih je do zdaj primanjkovalo, in kakšne so izkušnje tujke, ki se je preselila v Slovenijo?