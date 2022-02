Slovenija noče širiti panike zaradi Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Konec prejšnjega tedna se je Slovenija pridružila državam, ki zaradi bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino pozivajo svoje državljane, naj državo čimprej zapustijo. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) Andrej Šter pojasnjuje, da razmere niso enake po vsej Ukrajini. Gotovo so razmere v Lvovu na zahodu države drugačne in ne izražajo takšne negotovosti kot na vzhodu, kjer že več let potekajo vojaški spopadi.

MZZ zaradi poslabšanja varnostnih razmer v Ukrajini slovenskim državljanom odsvetuje potovanja v to državo, tistim slovenskim državljanom, ki so še v Ukrajini, pa priporoča, naj državo brez odlašanja na varen način zapustijo. »S svojimi odločitvami ne želimo vzbujati dodatne negotovosti ali ljudi dodatno spravljati v dvom. Odločili smo se, da ne bomo med prvimi državami, ki bodo posredovale tak poziv, ne bomo pa tudi zadnji,« pojasnjuje Šter. Poziva trenutno ne spreminjajo, saj ni elementov, ki bi kazali, da se eskalacija končuje.