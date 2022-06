Slovenija ostala brez šestine bruseljskih plačil za okrevanje

Slovenija bo iz evropskega mehanizma za okrevanje dobila skoraj 300 milijonov evrov ali šestino manj nepovratnih sredstev. To izhaja iz danes objavljenih posodobljenih izračunov evropske komisije o izplačilih nepovratnih sredstev, do katerih so upravičene države članice.

V njih so upoštevana dejanska gibanja BDP, saj je prvi izračun delno temeljil na napovedih. Od okoli 1,78 milijarde evrov za Slovenijo je tej posodobitvi podvrženih 30 odstotkov ali 496,9 milijona. Po novem bo Slovenija upravičena iz tega dela le do 210,9 milijona evrov.

Razlog za znižanje so gospodarska gibanja leta 2020, ko so bila manj slaba od napovedi, in leta 2021, ko so bila veliko boljša od njih. Lani je bila Slovenija z 8,1-odstotno rastjo BDP med najboljšimi v EU. Posodobljen izračun zahteva uredba EU o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki velja od lanskega februarja.

Skupna vrednost nepovratnih sredstev za Slovenijo bo po novem namesto 1,78 milijarde znašala 1,49 milijarde evrov. Projekti, ki so financirani iz mehanizma, so osredotočeni na zeleno in digitalno preobrazbo. Slovenija še ni vložila prvega zahtevka za izplačila za financiranje projektov. Lani jeseni je prejela 13-odstotno predplačilo.

Politični dogovor o programu za okrevanje je bil sklenjen na dramatičnem vrhu EU julija 2020.