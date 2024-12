Slovenija se je aktivno zoperstavila genocidu v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Na zunanjem ministrstvu so ocenili, da se je Slovenija v prvem letu nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN, drugem v svoji zgodovini, uveljavila kot načelna, odgovorna in spoštovana članica, ki pri svojem delovanju dosledno spoštuje mednarodno pravo. Tej oceni v zaostrenih mednarodnih razmerah, v katerih smo priča genocidu, pritrjuje bivši predsednik republike Danilo Türk, tudi slovenski veleposlanik v OZN v času prvega članstva.

»Dosežki, ki jih navaja zunanje ministrstvo, so vredni pohvale. Takih stvari ne naredi vsaka nestalna članica, zato jih je treba sprejeti kot dober rezultat,« je ocena, ki jo je za Delo dal nekdanji predsednik republike dr. Danilo Türk, slovenski veleposlanik v OZN v času prvega slovenskega članstva v letih 1998–1999. »Prvo leto članstva je že bilo težko, drugo leto bo pa še težje. In če upoštevamo, da je Varnostni svet OZN v teh časih skrajno omejen v svojem dosegu, so rezultati, o katerih poroča ministrstvo, dobri rezultati,« še dodaja sogovornik.