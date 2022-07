Slovenija tokrat le z moralno podporo

Slovenija je od začetka napada na Ukrajino v obliki humanitarne pomoči tej državi zagotovila 3,2 milijona evrov, so na naše poizvedovanje sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Na tokratni mednarodni konferenci za povojno obnovo Ukrajine, ki se bo danes sklenila v švicarskem Luganu, naša država sicer sodeluje (vodja delegacije je veleposlanik Iztok Grmek), a ni dala finančnega vložka. Na predhodni mednarodni konferenci za Ukrajino, ki je bila maja v Varšavi, pa je prispevala milijon evrov.

Do zdaj za 2,3 milijona evrov humanitarnih prispevkov

Slovenija pa je do zdaj skupno zbrala 2,3 milijona evrov humanitarnih prispevkov preko mednarodnih organizacij in jih tudi že izplačala. Od tega je, kot že omenjeno, prispevala milijon evrov prek fundacije UNICEF, 400.000 evrov prek Urada OZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti, 400.000 evrov prek Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, 200.000 evrov prek Karitasa, 200.000 evrov prek Mednarodnega odbora Rdečega križa ter 100.000 evrov preko Svetovnega programa za hrano.

Materialna pomoč, ki jo je Slovenija nudila Ukrajini, je ovrednotena na 723.000 evrov (163.000 materialna pomoč Ukrajini v februarju kot prva EU država članica, 380.000 materialna pomoč Slovaški aprila ter 180.000 materialna pomoč Ukrajini konec maja). V obliki podpore bilateralnim projektom pa je šlo za prispevek 185.000 evrov (projekt ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti, usmerjena v pomoč ukrajinskim beguncem v Moldaviji in v Sloveniji ter projekta Slovenske Karitas, usmerjena v pomoč ukrajinskim beguncem na Poljskem in v Moldaviji).

Pomoc Ukrajini

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje dodatno usklajuje nabor in transport materialne pomoči, zbrane s strani fizičnih oseb, šol, občin in tako dalje. Do zdaj je bilo prepeljanih 13 transportov pomoči, 175 ton v skupni vrednosti preko 1,7 milijona evrov. Gre v večji meri za pomoč v hrani, sanitetnem materialu, gasilski opremi ter opremi za prvo pomoč.