Golob s Sholzem o tankih za Ukrajino, o boxerjih nič

Predsednik vlade Robert Golob se je po telefonu z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem dogovoril o izmenjavi opreme, 28 slovenskih tankov M55S bo šlo na bojišče v Ukrajino, v zameno pa bo 40 nemških transportnih vozil prišlo v Slovenijo. Čeprav odstop iz programa Boxer ni bil tema pogovora, se bo država težko izognila 70-milijonski pogodbeni kazni, meni profesor na fakulteti za obramboslovje ter kandidat za predsednika RS ter vrhovnega poveljnika vojske Vladimir Prebilič.

Nekaj dni po tem, ko je ministrstvo za obrambo napovedalo umik iz nakupa 45 nemških oklepnikov boxer za Slovensko vojsko, je premier Robert Golob včeraj po telefonu govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Iz premierovega kabineta so sporočili, da bo Slovenija za 28 svojih tankov, ki jih bo poslala v Ukrajino, od Nemčije dobila 35 težkih osemkolesnih nakladalnih tovornjakov in pet težkih osemkolesnih vodnih cistern v okviru dogovora, sklenjenega »v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom«, ki se spopada z rusko agresijo. V kabinetu tudi pričakujejo, da bo »ta krožna izmenjava okrepila tudi obrambno sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo«. Državi sta se pred časom dogovarjali, da bi Slovenija Ukrajini namenila svoje sodobnejše tanke M84, Nemčija pa bi ji v zameno dobavila svoje modernejše tanke, a tega dogovora za zdaj še ni.

FOTO: Jure Eržen/Delo

O kazni za boxerje pa nič

Iz sporočila za javnost ni razvidno, ali sta se sogovornika sploh pogovarjala o nedavni odločitvi Slovenije, da odstopi od pogodbe za nakup 45 nemških oklepnikov boxer. Ministrstvo za obrambo se je zavezalo, da bo o odstopu od pogodbe obvestilo Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) in do konca leta pripravilo rešitev za pripravo zmogljivosti srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Prejšnji teden so napovedali, da bo ministrstvo pod vodstvom Marjana Šarca tako poskušalo prihraniti najmanj 400 milijonov evrov glede na dosedanje ocene. Pogodba, ki jo je podpisal prejšnji minister Matej Tonin, predvideva plačilo 70 milijonov evrov kazni za predčasen odstop od posla, sedanje vodstvo ministrstva se bo po naših informacijah poskušalo dogovoriti za zmanjšanje višine ali celo odpravo predvidene kazni.

Tovarišijski pristop ne vodi iz zagate

»Slovenija se bo težko izmazala iz te zagate tako, da ne bo videti slabo. Čeprav podrobnosti in določil pogodbe ne poznam, si predstavljam, da se prav preprosto iz tega ne bo mogoče izviti. Gotovo pa bo moral minister glede tega še kaj dodatno pojasnjevati, preprost tovarišijski pristop ne vodi iz te zagate,« je zaplet z oklepniki komentiral Vladimir Prebilič. V prihodnosti si sogovornik želi, da bi se v Sloveniji politika in stroka odkrito pogovorili, kaj sploh želimo s svojo vojsko, ali bomo še vztrajali ter ali zmoremo vztrajati pri svojih zavezah zaveznikom. »Izpolnjevanje zavez nas veliko stane. Če tega denarja nimamo ali ne želimo nameniti za to, če nimamo kadrovskih in materialnih virov, da zaveze izpolnimo, moramo to odkrito povedati partnerjem in jim namesto tega ponuditi nekaj manjšega ter to potem izpolniti,« pravi Prebilič, ki se mu odlašanje z nakupi opreme zdi neodgovorno do vojske. V pogovorih o prihodnosti vojske znotraj Slovenije pogreša več razumevanja med stroko in politiko, v odnosu do zaveznikov pa pogreša več iskrenosti.