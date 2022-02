Slovenijo prečkajo avtobusi in kombiji z begunci

Italijanski varnostni organi so včeraj na meji na Fernetičih ustavljali avtobuse in kombije, polne ukrajinskih beguncev, ki so bili skozi Slovenijo namenjeni v Italijo. Na avtobusih so bili po poročanju časnika Il Piccolo večinoma ženske in otroci, ki so bežali pred vojno v domovini.

Kot navaja tržaški dnevnik, so se potniki iz enega od avtobusov, izmučeni od dolge poti, začasno ustavili na slovensko-italijanski meji, kjer so jim pregledali dokumente in jih po približno 20 minutah spustili naprej. Med okoli 40 potniki je bila tudi mala Sofija, ki je bila po 26 urah vožnje videti že precej nemirna in utrujena. Tridesetletna Nataša, ki si je med čakanjem prižgala cigareto, je novinarju Il Piccola povedala, da dela in živi v okolici Brescie v Lombardiji, domov v Ukrajino pa je odšla na pogreb babice v Kijev. Med njenim obiskom pa se je začela vojna, ki je nihče ni pričakoval. Njen brat je ostal v domovini in se uči uporabljati orožje, je bilo zgroženo dekle, ki je pri tem komentiralo: »To je absurd, smo leta 2022!« Njihov avtobus je bil namenjen v Genovo. Med soboto ponoči in nedeljo popoldne so italijanski varnostni organi na območju Fernetičev ustavili okoli deset avtobusov in kombijev. Številni ukrajinski potniki so se po navedbah Il Piccola morali prebiti najprej do Romunije, kjer so lahko za okoli sto evrov na osebo kupili avtobusno vozovnico za v Italijo. Pretežno gre za ljudi, ki so že prej živeli in delali v Italiji ali pa imajo tam sorodnike.

Prvi begunci že v Sloveniji V Velenje so zjutraj prispeli prvi begunci iz Ukrajine. Kot je za STA povedal predsednik uprave velenjskega Esotecha Marko Škoberne, gre za dve družini njihovih delavcev, ki v kraju Žitomir gradijo čistilno napravo, vredno deset milijonov evrov. Obe družini z leto in pol ter dve leti starima otrokoma so namestili v velenjskemu hotelu. Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Ksenna iz Velenja po poročanju Radia Slovenija v torek načrtuje prevzem nekaj ukrajinskih delavcev v Romuniji. Potem ko bodo prečkali mejo, jih bodo pripeljali v Velenje, kjer bodo nastanjeni pri slovenskih družinah. Na voljo jim bo tudi velenjski mladinski hotel. Iz velenjske občine so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi razmer v Ukrajini in da želijo pomagati, tako kot tudi mnogi Velenjčani, ki se obračajo na občino. »Smo v stalnem kontaktu z Uradom vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Uradu smo že posredovali število nastanitvenih možnostih za begunce. Čakamo pa tudi usmeritve Uprave RS za zaščito in reševanje, ki bo po predvidevanjih koordinirala zbiralne akcije za pomoč Ukrajini in dostavo tja,« še navajajo na velenjski občini.

Slovenski policisti ne nadzorujejo meje z Italijo



Na koprski policijski upravi so pojasnili, da informacij o beguncih iz Ukrajine nimajo, saj meje z Italijo redno ne nadzirajo. Varovanje schengenske meje s Hrvaško pa poteka po običajnem postopku.

Slovenski notranji minister Aleš Hojs je v Bruslju povedal, da je Slovenija trenutno pripravljena zagotoviti prostor za od 180.000 do 200.000 beguncev iz Ukrajine, za katere že vzpostavljajo primerne centre. Že pred dnevi se je zavezal, da bodo v skladu z mednarodnimi obveznostmi omogočili dostop do zaščite vsem, ki jo potrebujejo. Begunci pa se večinoma zatekajo v evropske države, kjer je že do zdaj živelo največ Ukrajincev zunaj matične domovine – poleg sosednjih Madžarske in Poljske so to še Avstrija, Nemčija in Portugalska.

Odkar je Rusija pred petimi dnevi začela invazijo, je iz Ukrajine v sosednje države pobegnilo že več kot pol milijona ljudi, je danes na twitterju sporočil visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi. Več kot polovica naj bi se jih zateklo na Poljsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skoraj 85.000 ljudi je prispelo na Madžarsko, več kot 36.000 v Moldavijo, več kot 32.500 v Romunijo, 30.000 na Slovaško in več kot 300 v Belorusijo. Veliko ljudi, po podatkih UNHCR gre za 34.600 oseb, je iz Ukrajine zbežalo tudi v druge evropske države.