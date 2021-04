Slovenski turizem izgublja dve milijardi

V nadaljevanju preberite:

Slovenski turistični delavci so razočarani nad tem, kako slabo se država pripravlja na letošnjo še zahtevnejšo turistično sezono. Hotelirji napovedujejo slabšo sezono od lanske zaradi številnih neznank in težjih epidemioloških razmer. Popolnoma drugače je v hrvaški Istri, kjer imajo hotele ves čas odprte. Poleg vrste ukrepov so že začeli cepiti turistične delavce. Kljub odprtim hotelom je okužb v Istri ves čas precej manj kot v Sloveniji ali drugod na Hrvaškem.