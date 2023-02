Smo na točki, ko bodo vlade enkrat na leto padale zaradi zdravstva

V nadaljevanju preberite:

S kirurgom Erikom Brecljem, ki po novem vodi strateški svet za zdravstvo, smo se pogovarjali, ko je bila za njim komaj prva, ustanovna seja. Povedal je, kaj pričakuje od svoje nove vloge, kdaj bo prvič udaril po mizi in koliko časa bo vztrajal, glede na to, da kompromisov ne sprejema, politike pa se raje izogiba.

Brecelj je povedal, da so v skupini izjemni strokovnjaki in da jih bodo nekaj gotovo še prosili za pomoč ali sodelovanje. Zato je po njegovem mnenju zdaj izjemna priložnost, da se jih vključi in nekaj naredi. Ideja je relativno preprosta, bo pa težava v realizaciji, priznava.

Člani se bodo sestajali enkrat na teden, in če bo treba, prek konferenc na daljavo. Gradili bodo na podlagi reforme zdravstva, ki ga je pripravil strateški svet v stari zasedbi. Končno različico tega osnutka bo Brecelj dobil v teh dneh, so pa v njem obdelovali finance, digitalizacijo, kakovost in upravljanje.

Na prvi resni seji bodo preučevali možnosti povečanja vpisa na medicinsko fakulteto in primarno raven. Vodja strateškega sveta za zdravstvo meni, da ima predsednik vlade Robert Golob z zdravstvom resne namene, a da utegne težave povzročati ena od koalicijskih strank. Pravi, da bo čas odkril akterje, ki si ne želijo, da bi se v zdravstvu kaj spremenilo. Sam jih je nekaj že izluščil.

Povedal je še, da na onkološkem inštitutu, kjer je zaposlen, nikoli ni trpel nepravilnosti in nikoli ni ničesar hotel zase. Niti parkirišča ne. Ko so mu ga dali, je enkrat parkiral, nato pa vrnil kartico.