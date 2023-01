Članom strateškega sveta skupaj dobrih sedem tisočakov

V nadaljevanju preberite:

Devet članov strateškega sveta za prenovo zdravstvenega sistema (SSPZS), ki je bil ustanovljen oktobra lani in je deloval v okviru ministrstva za zdravje, bo do konca januarja za opravljeno delo in potne stroške po pogodbah skupaj prejelo 7760 evrov bruto. Član sveta Dorijan Marušič, nekdanji minister za zdravje, je napovedal, da bo prejeto vsoto daroval v dobrodelne namene.

Koliko pa bodo člani strateškega sveta plačani zdaj, ko delujejo pod okriljem predsednika vlade, pišemo v nadaljevanju. Razkrivamo da bolje, kot so bili do zdaj.