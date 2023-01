Golob gosti vrh koalicije: glavna točka zdravstvena reforma

Predsednik vlade Robert Golob bo danes na Brdu pri Kranju gostil tretji koalicijski vrh. Poslanke in poslanci strank vladne koalicije ter ministrice in ministri bodo, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, razpravljali o prioritetah vlade v letu 2023. »Dotaknili se bodo reformnih projektov na področju zdravstva, davkov, pokojnin, šolstva, reforme plačnega sistema v javnem sektorju in stanovanjske politike,« so sporočili.

Kot smo poročali že pred dnevi, bo po pričakovanjih osrednja tema koalicijskega vrha zdravstvo. Spomnimo, da je vodenje zdravstvene reforme prevzel premier sam ter zanjo ustanovil posebno skupino, in sicer po zgledu skupine za reševanje težav draginje. Zdravstvena reforma, vključno s spremembami zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se ni spreminjal desetletja, opredeljuje pa porabo milijard za zdravstvo, naj bi bila glavna točka današnjega vrha.

Osnutek reformnega dokumenta je po naših informacijah, kot smo poročali, pripravljen, med področji, ki so jih naslovili, je, kot omenjeno, tudi vprašanje financiranja. Tako naj bi predlagali, da se določi košarica zdravstvenih storitev, ki se bodo financirale iz javnih sredstev. Te bodo pokrite iz prispevkov in iz proračuna. Roki za zamišljene spremembe – določili so jih tudi na področju digitalizacije zdravstva, upravljanja in kakovosti – pa naj bi bili po oceni naših sogovornikov relativno kratki in vprašanje je, ali torej tudi uresničljivi.

Poleg zdravstva predvidoma tudi o plačah

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik naj bi predstavila izhodišča za reformo plačnega sistema. FOTO: Blaž Samec/Delo

Druga točka današnjega vrha bodo po pričakovanjih plače v javnem sektorju in rastoče zahteve vseh strani. Ministrica za javno upravobo tako predvidoma predstavila izhodišča za reformo plačnega sistema, ki so jih pripravili na ministrstvu in naj bi predstavljala enoten odgovor na vse zahteve. Izhodišča bi lahko danes že uskladili, potem pa sprejeli na vladi, in sicer, če bi bilo mogoče, še ta teden. Po časovnem načrtu vlade bi morali v zakonodajni postopek predlog sprememb plačnega sistema sicer vložiti do 30. junija.

Golob menda na vrhu želi predvsem trdne zaveze koalicijskih partnerjev SD in Levice, da bodo skupaj podprli vse potrebne reforme in zakone, ki jim bodo sledili. Kaj so se dogovorili in kakšne zaveze so sklenili, bo predvidoma znano med 13. in 14. uro.