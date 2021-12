Smrt lahko prinese upanje za življenje

V nadaljevanju preberite:

Njeno prvo delovno okolje in pisarna pred dvema desetletjema, ko je postavljala na noge zavod za presajanje organov in tkiv Slovenija transplant, je bil vlak na relaciji Maribor–Ljubljana, s katerim se je vozila v službo, njen prvi pripomoček pa računalnik. K sreči je poslovni vlak omogočal povezavo s spletom. »Obstajale so osnove, a treba je bilo pripraviti vse drugo, od statuta do nalog zavoda, finančni okvir, pravilnike … Slovenija je bila najnaprednejša država v regiji, prvi iz držav nekdanje Jugoslavije smo postavili tako visoko strokoven, učinkovit in dobro organiziran nacionalni sistem,« pripoveduje. Z uresničevanjem aktivnosti so potrebovali tudi vedno več sodelavcev. In, nenazadnje, pripraviti je bilo treba prostore.