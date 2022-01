Smučarji, ne pozabite na zavarovanje

Za smučanje v Sloveniji

Preden se odpravite na smučišče, se ponovno seznanite z oblikami ustreznega vedenja na smučišču, ki jih sestavlja deset mednarodnih FIS-pravil. Z njihovim doslednim upoštevanjem lahko preprečite marsikatero nesrečo ali drugo neprijetno situacijo na smučišču.

Če se kljub vsej previdnosti na smučišču v Sloveniji poškodujete, bodo stroški zdravljenja kriti iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To zavarovanje pa ne krije stroškov, če med smučanjem poškodujete drugega smučarja. Ker so ti lahko zelo visoki, svetujemo sklenitev zavarovanja odgovornosti, ki je pri Zavarovalnici Triglav vključeno v zavarovanje osebne zaščite.

Za smučanje v tujini

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja si sicer zagotovite kritje stroškov zdravljenja v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne državne mreže, toda to v določenih primerih ni dovolj. Recimo, kaj, če na smučišču v tujini potrebujete helikoptersko reševanje? Brez sklenjenega zavarovanja potovanj v tujino v Italiji, Avstriji, Švici in še nekaterih drugih evropskih državah boste stroške reševanja morali pokriti sami.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne zajema stroškov, povezanih s:

helikopterskim reševanjem,

prevozom z reševalnimi sanmi in

prevozom v Slovenijo.

Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino, ki med drugim vključuje zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, zavarovanje prtljage, zavarovanje zlorabe plačilnih kartic, stroške predčasne vrnitve s potovanja ali podaljšanega bivanja v tujini in zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzročite tretjim osebam.

Tudi če imate morda odgovornost že zavarovano v sklopu zavarovanja osebne zaščite, torej ni odveč razmislek o sklenitvi zavarovanja potovanj v tujino, saj vam to zagotavlja pomoč še v številnih drugih primerih, v katerih vam zavarovanje osebne zaščite ne bi moglo pomagati.

Le z nekaj kliki lahko zavarovanje potovanj v tujino sklenete tudi po spletu.

In še opozorilo! Od 1. 1. 2022 je zavarovanje odgovornosti obvezno na vseh smučiščih v Italiji, vsekakor pa je priporočljivo ne glede na to, kam se odpravljate na smuko. Povprečen odškodninski zahtevek za telesne poškodbe namreč znaša približno 3.000 evrov.

Klic na pomoč

Če se na smučišču poškodujete ali zbolite, lahko pokličete asistenčni center Zavarovalnice Triglav na telefonsko številko + 386 02222 2864, ki ponuja 24-urno pomoč. Če tega ne storite takoj, lahko stroške poravnate sami in ob prihodu v Slovenijo zahtevate povračilo denarja na kateri koli izmed enot Zavarovalnice Triglav.

Ob tem morate predložiti:

zavarovalno polico,

celotno zdravstveno dokumentacijo in

originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.

Varni tudi na poti

Se na smučanje odpravljate z lastnim prevozom? Pred tem poskrbite, da je vaš avto ustrezno vzdrževan in zavarovan ter da je prtljaga pravilno in varno zložena v prtljažnik. Poleg obveznega avtomobilskega zavarovanja pa razmislite tudi o sklenitvi zavarovanja prtljage in o avtomobilski asistenci, ki vam zagotavlja 24-urno pomoč na cesti.

