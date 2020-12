Smučišča bodo odprta le za domačine

1363

Po Evropi različno

Medtem ko je Avstrija za 24. december napovedala poln zagon vseh smučarskih kapacitet v državi, bodo v Italiji žičniške naprave vsaj do novega leta mirovale.

Avstrija je sicer edina članica EU, ki ne sledi priporočilom Nemčije kot predsednice sveta EU, naj zaradi nevarnosti širjenja virusa smučišča do nadaljnjega ostanejo zaprta. A to so le priporočila, na ravni EU ni zavezujočih navodil in državam pri tem puščajo proste roke.

V Franciji so odprli hotele in smučišča, žičniških naprav pa ne, zato se je glede tega vnel celo sodni spor. Najvišje francosko upravno sodišče je zdaj razsodilo, da je zaprtje žičnic na smučiščih zaradi pandemije covida-19 zakonito. Sodnik je ob razsodbi pojasnil, da ima ukrep velike gospodarske posledice za prizadeta območja, a tudi, da pandemija, ki še traja, zelo ogroža zdravstveni sistem.

K severnim sosedom?

Ljubljana – »Vsaj sneg imamo, brez tega bi bila letošnja sezona res porazna,« o usodi slovenskega zimskega turizma pravi Manuela Božič Badalič, predsednica Združenja slovenskih žičničarjev. Izpostavlja sicer, da bi morala vlada smučanje v celoti dovoliti, saj je po njeni oceni nevarnost za okužbo na smučišču izjemno majhna.Odzivnik na kranjskogorskem smučišču je včeraj sporočal, da naprave ne obratujejo, a so vlečnico Mojca 1 že pognali, vlečnico Kekec bodo pa danes.S Krvavca je popoldne prišla novica o začetku sezone, a bo gondola mirovala. Delovale bodo žičniške naprave Vrh Krvavca, Tiha dolina, vlečnica Luža in otroški trak Gospinca. Ker je smučišče v občini Cerklje, je pričakovati, da gneče ne bo.Prav tako so se za začetek sezone kljub epidemiološkim razmeram odločili na Mariborskem Pohorju. Iz Marproma, ki upravlja smučišče, so sporočili, da bodo najprej zagnali sedežnico Pisker na areškem delu ter na mariborskem sedežnico Sleme in oba trakova Bejbike.A povsem sproščeno le ne bo, saj se bodo smučarji morali obnašati skladno z epidemijo. V vrsti ob vstopu na sedežnice in med prevozom na sedežnici bo ves čas obvezna uporaba ustrezne obrazne maske. Pri tem se bosta lahko na šestsedežnici Pisker naenkrat peljala največ dva potnika, na dvosedežnici Sleme pa eden. Hkrati bodo smučarji morali v vrsti in med vožnjo na traku ves čas ohranjati varno razdaljo.Še bolj kot omejitve na smučišču žičničarje skrbi prepoved prehajanja občinskih meja, saj je po večini v domači občini premalo ljubiteljev smučanja, da bi se jim zagon naprav finančno izšel.Čeprav so se pojavila celo tolmačenja, da bi bil v teh primerih prehod občinskih meja dovoljen, saj gre za storitveno dejavnost, ki je ni v občini prebivanja, so takšne ideje na ministrstvu za notranje zadeve utišali.»Po trenutno veljavnem odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi menimo, da izvajanje športne rekreacije na smučiščih ne more biti izjema za prehajanje med občinami. Odlok jasno in nedvoumno določa, da se takšna športno-rekreacijska dejavnost lahko izvaja izključno v občini prebivališča,« so nam pojasnili na notranjem ministrstvu.Manuela Božič Badalič izpostavlja, da so smučarji sami po sebi brez zdaj predpisanih ukrepov precej zaščiteni, so zunaj, v naravi, zato je prenos okužbe majhen. Za odprtje smučišč sicer velja enako priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot je veljalo spomladi, a to je po mnenju sogovornice premalo oziroma so veljavne omejitve prestroge. Prepoved prehajanja občinskih meja je zanje namreč pogubna, že če bi bilo dovoljeno prehajanje med regijami, bi bilo bolje.Ali smučišča odpreti ali ne po mnenju sogovornice ne bi smelo biti vprašanje, se pa strinja, da bo letos brez gostinske dejavnosti v notranjosti in zabav, o katerih poudarja, da so nevarne za prenos okužbe.Glede na to, da bodo pred božičem pri severnih sosedih na polno zagnali smučarske naprave, opozarja, da bodo najbolj zagrizeni ljubitelji smučanja odšli tja. »Če bo država dopustila, da se tam lahko smuča, doma pa ne, je to povsem nelogično in neracionalno. Gondole so tam enake kot pri nas, ljudje smo enaki, gre za enak virus,« pravi.Čeprav tako vlečnice, sedežnice kot gondole spadajo v okvir javnega prevoza, ki je pred časom zastal, so vlečnice in sedežnice odprt prostor, zato je tu dovoljena izjema.Vladni »koronavirusni načrt« sicer predvideva sprostitev športnih dejavnosti na prostem, kamor spada tudi odprtje smučišč, v oranžni fazi, ko bo sedemdnevno povprečno število okužb z novim koronavirusom padlo pod tisoč ali pa bo pod tisoč padlo število hospitaliziranih s to boleznijo. A ker smo trenutno še vedno v črni fazi, smo, če se v tej panogi ne bo zgodila kakšna izjema, od pravega začetka smučarske sezone še precej oddaljeni.