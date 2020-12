Smučišča se lahko odprejo, a le za smučarje z negativnim testom

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na Pohorju smuka v soboto

Vožnja z žičniškimi napravami in smučanje bosta s 1. januarjem dovoljena osebam, ki bodo predložile negativni test na novi koronavirus, ter otrokom v spremstvu staršev, piše v odloku, ki ga je danes sprejela vlada. Nekatera smučišča bodo naprave zagnala dan pozneje. Vlada je tudi podaljšala omejitve v javnem potniškem prometu.Vlada je žičniške naprave za čas do konca leta ustavila s 24. decembrom, vladni govorec za covid-19pa je nekaj dni pozneje nakazal, da bi bila lahko smučišča zaprta dlje časa. »Treba je zagotoviti boljšo epidemiološko sliko in ko bodo izpolnjeni ti pogoji, bodo sproščena tudi smučišča,« je dejal na dan samostojnosti in enotnosti.Danes je vlada na dopisni seji sprejela nov odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, v katerem tako kot v tistem iz 23. decembra piše, da bo od 1. januarja obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.Če upravljalec iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti hitrega testiranja, uporabo žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoli le osebam z negativnim testom na covid-19. Ta mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur, piše v odloku. Uporaba se dovoli tudi otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.Omenjene omejitve ne veljajo v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja. Na Mariborskem in Areškem Pohorju bodo žičnice zagnali v soboto. Smučišča in vse žičniške naprave, vključno s krožno kabinsko žičnico, bodo obratovali med 9. in 16. uro, od 17. do 19. ure pa bo gondola vozila vsako polno uro, so sporočili iz Marproma.Zaradi zakona o javnem naročanju, praznikov in časovne stiske testiranja na vstopnih točkah na smučišče ne bodo izvajali. Smučarji bodo tako ob nakupu smučarske vozovnice na blagajni smučišča morali pokazati potrdilo pristojne institucije, pooblaščene za testiranje, ki je lahko v katerikoli obliki, torej sporočila sms, izvida ali potrdila. Dodatno bo v krožno kabinski žičnici obvezna uporaba kirurške maske.Z odlokom se tudi podaljšuje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To med drugim pomeni obvezno uporabo zaščitnih mask v vozilu in omejitev števila potnikov.