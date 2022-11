Prihajajo sneg, visoka plima in burja

Zaradi močnega sneženja bodo od jutrišnjega dopoldneva pa predvidoma vse do večera vozne razmere predvsem na Notranjskem, Kočevskem, v nekoliko višjih legah Gorenjske in severne Primorske precej poslabšane, je opozorila Agencija RS za okolje. V teh krajih bi lahko zapadlo tudi do 25 centimetrov snega, še precej več na območju Julijskih Alp, do 60 centimetrov.

Tudi na nekaterih drugih območjih Slovenije bomo priča intenzivnemu zimskemu razvoju vremena. Med 6. in 11. uro dopoldne bo morje ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale. Jutri dopoldne se bo razbesnela tudi burja; do okoli polnoči bi lahko na izpostavljenih legah v sunkih presegala hitrost 120 kilometrov na uro.

V jutranjem času bo zelo visoko tudi plimovanje morja; morje bi se po napovedi Arsa lahko razlilo od 30 do 50 centimetrov nad obalno črto. FOTO: Šuligoj Boris

»Ne zgodi se prav pogosto, da smo priča tako intenzivnemu zimskemu razvoju vremena, kot ga pričakujemo jutri,« so vremenoslovci zapisali na facebooku. »V noči na torek bo nad Genovskim zalivom nastalo globoko ciklonsko območje, ki se bo čez dan pomaknilo nad severni Jadran. Padavine nad Slovenijo se bo okrepile dopoldne in vztrajale do sredine noči na sredo. Meja sneženja, ki bo ob začetku padavin večinoma še nad okoli 800 metrov nad morjem, se bo ob krepitvi padavin sredi dneva in popoldne spuščala.« Težak sneg bi lahko povzročal tudi snegolome.

Po nižinah bo torkovo jutro sicer še precej jesensko, kot so dodali, sredi dneva in popoldne pa bo močno sneženje zajelo velik del Slovenije. »Izjema bodo nižine Primorske in obrobje Panonske nižine, pa tudi v Ljubljanski kotlini je napoved tipa padavin zelo negotova.«