Janšo spoznali za krivega, Matoz napovedal pritožbo

Na celjskem okrožnem sodišču so opoldne razglasili sodbo Janezu Janši. Bojan Veselinovič ga zasebno toži zaradi tvita iz leta 2021, ko je zapisal, da je neverjetno, da STA vodi sodelavec pri umoru novinarja. Gre za nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška, ki so ga novembra 2009 odpustili, pol leta kasneje pa je umrl zaradi hude bolezni.

Janšo so spoznali za krivega in bo moral plačati 8000 evrov kazni. Njegov zagovornik Franci Matoz je napovedal pritožbo.

Glede premoženjskopravnega zahtevka zaradi spornega tvita v višini 7200 evrov, ki ga je danes podal Veselinovičev odvetnik Gorazd Fišer, se Veselinoviča napoti na pravdo. V današnji zaključni besedi je dejal, da bo znesek nakazal žrtvam poplav v Zgornji Savinjski dolini.

Njegov pooblaščenec je v zaključni besedi poudaril, da je dokazni postopek dokazal, da novinar ni umrl zaradi umora, zato Veselinovič pri umoru seveda ni sodeloval, vsega tega pa se je Janša zavedal. Tvit je napisal s posebnim namenom: »Tvit je pomenil piko na i, da se je zasebni tožilec poslovil s takratne funkcije direktorja STA, za kar si je toženec prek 'svojega' Ukoma vseskozi prizadeval.«

Fišer je predlagal sodišču, da Janšo spozna za krivega, in dodal, da olajševalnih okoliščin ni: »Je pa oteževalna okoliščina, saj je toženec specialni povratnik v kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime.«

Bojan Veselinovič je v zaključni besedi ponovil, da za Meškovo bolezen v času, ko ga je odpustil z STA, ni vedel. Da je bil bolan, je izvedel šele po njegovi smrti. Poudaril je, da so Meška odpustili izključno zaradi neizpolnjevanja delovnih nalog. Zanikal je, da bi Meška šikaniral, o čemer so govorili na tiskovni konferenci oktobra 2009, ki jo je kot dokaz navajala obramba.

Veselinovič je še dejal, da ne verjame, da se Janša ne zaveda pomena izrečenih besed: »Njegove besede so bile izrečene s pozicije moči.« Dodal je, da se za tožbo ni odločil le zaradi svoje prizadetosti, ampak ker meni, da je tako delovanje oblastnikov nedopustno: »Ne pričakujem opravičila in denarja zase, ampak želim, da je to poduk vsem drugim. Nakazilo pa bom dal za pomoč poplavljencem v Zgornji Savinjski dolini.«

Franci Matoz je uvodoma dejal, da mu je dolgoletna praksa, kadar je njegov klient Janez Janša, pokazala, da dolga zaključna beseda nima smisla, »ker je sodba že spisana«. Nadaljeval je, da Janša ni zanikal, da je tvit napisal: »Zapisal ga je, ker se je zasebni tožilec delal za veliko moralno avtoriteto, sam pa je odpustil novinarja, ki je potem umrl. V nadaljnjem tvitu je dodatno vse pojasnil, da verjetno odpustitev ni prispevala k zdravju Boruta Meška.«

Matoz je poudaril, da je šlo za izjave v opravljanju politične funkcije: »Politično izražanje ni omejeno na parlament, vlado, ampak je možno povsod. Tudi ob govoru o nutrijah in Tini Gaber ali na plakatih, če kdo pleše.« Dodal je, da je bil Janšev tvit izjava, usmerjena v kritiko, in da je možna le oprostilna sodba.

Janez Janša pa je začel: »Že nekaj tednov se okoli celjskega sodišča govori, da je sodba že napisana.« Nato je dejal, da je Veselinovič vedno citiral le del njegovega zapisa in da stres, pod katerim je bil Meško, zagotovo ni pomagal pri raku.

Poudaril je, da je seveda tvit zapisal kot predsednik vlade, a da tudi Veselinovič ni bil navaden državljan: »Šlo je za politični diskurz, branjen v medijih, ki v 90 odstotkih pripadajo isti politični opciji. Jokati, da je nekdo užalil navadnega državljana, nima smisla.« Zaključil je, da če bo sodišče sledilo zasebni tožbi, »bomo stopili še korak nižje«.