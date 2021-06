Sodišče zavrnilo izdajo odredbe za vzpostavitev financiranja javne službe STA

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je sporočil, da je okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo predlog Odvetniške družbe Kozinc & partnerji, ki zastopa Slovensko tiskovno agencijo, za izdajo začasne odredbe, s katero je ta med drugim zahtevala takojšnje plačilo 845.000 evrov, kolikor znaša neizplačano nadomestilo za javno službo od januarja do maja.



Odvetniška družba je v imenu STA predlagala izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče Ukomu naložilo tudi plačevanje mesečnega nadomestila za opravljanje javne službe v prihodnje, torej od junija do decembra, in sicer v znesku 169.000 evrov mesečno, kolikor znaša nadomestilo v skladu s poslovnim načrtom STA.



Po navedbah Ukoma je sodišče predlog zavrnilo, v obrazložitvi pa med drugim zapisalo, da »z začasno odredbo ni dopustno toženi stranki naložiti enakega plačila, kot ga tožeča stranka uveljavlja s tožbo, saj bi to prejudiciralo odločitev sodišča v zadevi brez potrebne izvedbe kontradiktornega postopka«.



Niti vodstvo STA niti pooblaščena odvetniška družba z odločitvijo nista seznanjeni. »Šele ko bomo odločitev sodišča prejeli in jo preučili, jo bomo lahko komentirali. Glede na vse, kar se dogaja v zvezi s financiranjem STA, pa je novica, ki jo je sporočil Ukom, pričakovana,« je navedel direktor STA Bojan Veselinovič.



STA že 169 dni opravlja javno službo brez z zakonom določenega plačila zanjo. Vlada je sicer minuli teden sprejela uredbo o opravljanju javne službe STA, ki določa način izvedbe in izračun financiranja STA na podlagi obsega mesečnih storitev, ki jih kot del javne službe od STA zahteva zakon o STA. »V želji, da se uredba začne izvajati nemudoma po svoji uveljavitvi, je Ukom povabil na skupni sestanek tako direktorja STA Bojana Veselinoviča kot tudi člane nadzornega sveta STA,« so navedli na Ukomu.



Vodstvo STA bo vabilo preučilo in z odločitvijo seznanilo Ukom in nadzorni svet STA, je navedel Veselinovič.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: