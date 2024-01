Sodni svet na ustavno sodišče za izvršitev odločbe

V nadaljevanju preberite:

Sodni svet bo najpozneje v torek vložil zahtevo, naj ustavno sodišče določi način izvršitve svoje odločbe o plačah pravosodnih funkcionarjev, kot začasna rešitev pa se mu zdi ustrezno izplačilo dodatka 1071 evrov bruto. Ob protestih sodnikov na svoj položaj opozarjajo tudi javni uslužbenci v pravosodju, usklajevanje prejemkov z inflacijo pa pričakujejo tudi notarji.

V zahtevi za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo plače sodnikov, bo sodni svet ustavnemu sodišču predlagal, naj nujno in prednostno, ob že ugotovljenih neustavnostih, določi, kako naj se uresniči njegovo odločbo iz 1. junija 2023. Hkrati pa kot primerno začasno in delno rešitev ocenjuje zadnji predlog ministrstva za pravosodje, s katerim bi vsi sodniki prejemali dodatek za opravljanje funkcije v višini 1071,59 evra, kolikor znaša razlika med najslabše plačanim poslancem in osnovno plačo prvostopenjskega sodnika. Izplačevali naj bi ga z veljavo od 1. junija 2023 naprej do celovite ureditve plačnega sistema za sodnike.