Slovenija ostro proti ameriškim sankcijam

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC) je izdalo nalog za prijetje Benjamina Netanjahuja in še dveh njegovih najožjih sodelavcev. Vodstvo ZDA je uvedlo sankcije zoper sodnice, med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler.

Takšno odločitev sodišča vsekakor podpiram, namignem pa mu lahko še to, da v bodoče vključi tudi slovenskega zeta Donalda Trumpa, saj je ta vnet zagovornik in podpornik Benjamina Netanjahuja. Šel je celo tako daleč, da je pozval Palestince, naj se izselijo iz Gaze, ker bo potem tam zgradil mondena naselja. Ni si težko predstavljati, da za to zamislijo stojijo bogati ameriški Judje.

Če bi to sodišče nekoč izdalo nalog za prijetje Donalda Trumpa, bi se lahko zgodil zelo zanimiv dogodek, če bi slučajno naš zet obiskal rojstni kraj žene Melanie in bi ga morali aretirati sevniški policisti.

Da, da, tudi nekateri zetje so lahko barabini.